Россия ввела новые санкции против Украины: кто попал в список

Более семидесяти физических лиц попали в список, где действуют определённые экономические меры. Об этом информирует постановление на сайте правительства Российской Федерации.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины - фото из открытых источников

В данный список входит глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба и секретарь Национального совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Также, в документ включили депутата Верховной Рады Александра Дубинского, главу Счетной палаты Валерия Пацкан, уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову, заместителя министра иностранных дел Эмина Джапарова, советника министра энергетики Елену Зеркаль и главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

Подчеркнём, что список, также пополнился и в декабре 2020 года. В него вошли первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, сам спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и ряд депутатов из партии "Слуга Народа".

Решение правительства Российской Федерации входит в силу с момента его публикации.

Также заметим, что в 2015 году Россия первые ввела санкции против Украины. Помимо этого, были введены санкции и против ряда стран, которые не поддержали аннексию Крыма и агрессию на Востоке Украины.

Ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что взаимные санкции можно отменить только, если Украина инициирует это предложение, напомнив, что РФ остаётся крупным торговым партнёром.

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