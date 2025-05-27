Россия выбрала локацию для новых переговоров с Украиной: какая страна устраивает Кремль

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Глава МИД России Сергей Лавров выразил желание, чтобы второй раунд переговоров между Россией и Украиной по прекращению боевых действий состоялся на территории Турции.

"Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям – в Стамбуле очень хорошо", – сказал он.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что его страна готова предоставить площадку для нового этапа мирных переговоров, ведь "считает это своим долгом для обеспечения мира на планете".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров попытался объяснить риторику Трампа по отношению к Путину Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риторика президента США Дональда Трампа относительно мирного процесса якобы связана с саботированием его попыток закончить войну в Украине со стороны некоторых европейских стран.

Руководитель МИД РФ считает, что "группа европейских деятелей" саботирует его усилия по урегулированию в Украине.

"Когда он видит, что эти его усилия группа европейских представителей начинает саботировать, подталкивая Украину на безрассудные действия, включая атаки беспилотников на Москву, другие наши города, и атаки по вертолету президента РФ, конечно, у него могут проявляться определенные эмоции", — сказал российский министр.

Лавров считает, что на такую риторику не стоит обращать внимание. Лавров заявил, что вместо этого нужно пытаться, чтобы Европа прекратила "саботаж" в мирном процессе, который, по его словам, поддерживает Россия, Турция и Соединенные Штаты.