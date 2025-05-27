Россия выбрала локацию для новых переговоров с Украиной: какая страна устраивает Кремль

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Лиля Воробьева
Сергей Лавров (фото из открытых источников)
Глава МИД России Сергей Лавров выразил желание, чтобы второй раунд переговоров между Россией и Украиной по прекращению боевых действий состоялся на территории Турции.
В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что его страна готова предоставить площадку для нового этапа мирных переговоров, ведь "считает это своим долгом для обеспечения мира на планете".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров попытался объяснить риторику Трампа по отношению к Путину Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риторика президента США Дональда Трампа относительно мирного процесса якобы связана с саботированием его попыток закончить войну в Украине со стороны некоторых европейских стран.Руководитель МИД РФ считает, что "группа европейских деятелей" саботирует его усилия по урегулированию в Украине.
Лавров считает, что на такую риторику не стоит обращать внимание. Лавров заявил, что вместо этого нужно пытаться, чтобы Европа прекратила "саботаж" в мирном процессе, который, по его словам, поддерживает Россия, Турция и Соединенные Штаты.
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