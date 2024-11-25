Президент Национального исследовательского центра РФ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил, что Запад должен платить России за очищение планеты. По его словам, это объясняется тем, что у России большая площадь лесов, которые поглощают углекислый газ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский ученый Михаил Ковальчук. Фото из открытых источников

Михаил Ковальчук на круглом столе комиссии Совета Федерации по политике российской пропаганды, посвященной теме "Доктрины многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задача информационной политики", раскритиковал Запад. По его словам, Россия якобы имеет чистую энергетику, а также не производит выбросов.

"У нас самая чистая в мире энергетика. Они углем топят, а мы — газом. Кроме газа у нас гидроэлектростанции и атомные. У нас нет выбросов. Второе – у нас самая большая площадь лесов. Это значит, что мы поглощаем углекислый газ нам его не хватает. Они нам платить должны за то, что мы чистим планету", — сказал российский ученый.

Кроме того, Ковальчук назвал псевдонаучными формулировки Запада по проблеме с изменением климата. По его словам, Запад без доказательств вбрасывает "абсолютную липу" по ухудшению окружающей среды.

Отметим, что, несмотря на заявления Ковальчука, выбросы России составляют 1,766 млн тыс. тонн углекислого газа в год. Больше всего у Китая и США – 10,5 и 5,3 млн тыс. тонн. Однако показатель европейских стран значительно ниже: Германия – 0,76; Великобритания – 0,41; Польша – 0,29. Кроме того, Россия имеет один из самых высоких показателей выбросов углекислого газа на душу населения – 12,4 тыс. тонн. В Германии – 9,3, Китай имеет 7,6, а Бразилия – 2,5.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина понесла миллиардные убытки из-за войны начатой Россией.

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