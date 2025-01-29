logo

BTC/USD

102530.14

ETH/USD

3111.59

LTC/USD

112.28

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия заявила территориальные претензии на Гренландию
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия заявила территориальные претензии на Гренландию

Российский депутат Виталий Милонов назвал Россию и Гренландией одной из стран, где проживает один этнос.

сегодня, 08:35 comments2949
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что Гренландия и Россия – это одна страна. По его словам, самый большой в мире остров мог бы стать частью России, как "Гренландская народная республика", а причиной вхождения в состав РФ депутат назвал общий язык.

Россия заявила территориальные претензии на Гренландию

Российский депутат Виталий Милонов. Фото из открытых источников

Виталий Милонов в интервью российскому изданию "Газета.ru" высказал территориальные претензии России на Гренландию. По его словам, Россия сейчас "единственное нормальное государство с устойчивой экономикой и политической системой", которое имеет общий этнос с Гренландией. Под общим этносом Милованов назвал "эскимосов" в России и "инуитов" в Гренландии, которые по его словам, "разговаривают на диалекте одного и того же языка", поэтому Кремль якобы мог бы предоставить им "защиту".

"Гренландия могла бы войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом РФ. Например, Гренландская народная республика. Получить необходимую защиту и поддержку, которой она была лишена, находясь под пятой датских оккупантов, которые уже являются нравственными вырожденными", — сказал российский депутат и добавил, что "Россия и Гренландия – это одна страна".

По его словам, Дания отдала все оружие Украине и больше не может называться "полноценным государством". Милонов также считает, что США не могут претендовать на Гренландию, поскольку находятся в "глубоком экономическом и политическом кризисе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа и предложил забрать часть России.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на территориальные претензии Трампа на Гренландию и Канаду.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/01/28/24945494.shtml
Теги:

Новости

Все новости