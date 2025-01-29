Россия заявила территориальные претензии на Гренландию

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что Гренландия и Россия – это одна страна. По его словам, самый большой в мире остров мог бы стать частью России, как "Гренландская народная республика", а причиной вхождения в состав РФ депутат назвал общий язык.

Российский депутат Виталий Милонов. Фото из открытых источников

Виталий Милонов в интервью российскому изданию "Газета.ru" высказал территориальные претензии России на Гренландию. По его словам, Россия сейчас "единственное нормальное государство с устойчивой экономикой и политической системой", которое имеет общий этнос с Гренландией. Под общим этносом Милованов назвал "эскимосов" в России и "инуитов" в Гренландии, которые по его словам, "разговаривают на диалекте одного и того же языка", поэтому Кремль якобы мог бы предоставить им "защиту".

"Гренландия могла бы войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом РФ. Например, Гренландская народная республика. Получить необходимую защиту и поддержку, которой она была лишена, находясь под пятой датских оккупантов, которые уже являются нравственными вырожденными", — сказал российский депутат и добавил, что "Россия и Гренландия – это одна страна".

По его словам, Дания отдала все оружие Украине и больше не может называться "полноценным государством". Милонов также считает, что США не могут претендовать на Гренландию, поскольку находятся в "глубоком экономическом и политическом кризисе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа и предложил забрать часть России.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на территориальные претензии Трампа на Гренландию и Канаду.