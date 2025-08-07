logo

Россиян готовят к худшим сценариям: пессимистический прогноз по России
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиян готовят к худшим сценариям: пессимистический прогноз по России

Какие проблемы у РФ уже не могут скрыть пропагандой

7 августа 2025, 17:56
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России, несмотря на громкие заявления, что санкции не работают, экономика трещит. Ситуацию уже не скрывают в Центробанке РФ, признав в обновленном макропрогнозе, что экономический рост может снизиться до нуля уже к концу 2025 года.

Россиян готовят к худшим сценариям: пессимистический прогноз по России

Санкции. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что это едва ли не самый пессимистический прогноз регулятора РФ за последние годы.

По официальным данным, как отметили аналитики ЦПД, в первом квартале ВВП РФ вырос всего на 1,4% (в 2024 году – 4,1%), во втором – 1,8%, а в четвертом ожидается максимум до 1%, а то и нулевой рост.

Отмечают, что Центробанк все еще пытается избегать понятия "стагнация", объясняя ситуацию перегретой экономикой и возвращением к сбалансированному росту. В то же время, как подчеркнули в ЦПД, в России уже не замалчивают трудностей. В частности, в комментарии к прогнозу отмечается, что из-за высоких ставок по кредитам компаниям все сложнее финансировать свою деятельность и они вынуждены тратить запасы.

"Становится все очевиднее, что экономика РФ трещит по швам. Война и санкции обладают долговременным разрушительным эффектом, который уже не скроешь пропагандой. Подобными прогнозами власти готовят россиян к еще худшим сценариям и сигнализируют, что улучшения ожидать не стоит", — пояснили в ситуации в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти лихорадочно ищут деньги, чтобы залатать бюджетную "дыру". Теперь планируют прибавить 2% к налогам на доходы самозанятых граждан.

Сейчас самозанятые платят 4% налога при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Однако хотят прибавить еще 2%. Объясняют это якобы пенсионным платежом.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02TjX2kSQa51kdc6nsRsxQ9qzFCd7SLMajHcQJ1DXaP3Uznc4h5USj4joXNWBXLxycl
