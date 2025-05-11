Россиян начинает бесить праздник Путина: что произошло и в чем причина

В российском обществе все больше растет раздражение по поводу так называемого "дня победы" 9 мая, поскольку на фронте не хватает реальных успехов. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью изданию Главред.

9 мая в РФ (фото из открытых источников)

По его словам, РФ не смогла достичь основных стратегических целей — захватить Киев, удержать уже оккупированные территории, в частности, часть юга, откуда войска просто бежали.

Коваленко объяснил, что после таких провалов Россия начала масштабное наступление по всей линии фронта, провозглашая планы захвата Донецкой, Луганской, Запорожской областей, возвращения Херсона, а также дальнейшего продвижения в Одессу, Николаев, Молдову и даже Киев.

"Но что происходит? Российское большое, даже эпическое наступление началось в октябре 2023 года. И где российские войска сейчас? Они вышли за пределы Покровска? Нет. Они прошли 35–40 километров за Авдеевку, и все. То есть за период с октября 2023 года и до 9 мая 2025 года. Эпическое наступление?Это ваши возможности?До Киева из-за этого бесятся.

Несмотря на усилия по пропаганде, мобилизационная активность в РФ остается низкой. Даже значительные финансовые поощрения – в том числе единовременные выплаты до 5 миллионов рублей – не помогли существенно увеличить количество желающих воевать. Вместо запланированных 50 тысяч человек ежемесячно российской армии удается набирать только 30-35 тысяч, максимум — 40 тысяч.

Коваленко также отметил, что за неимением личного состава в России по всей стране проводят облавы на мигрантов, получивших гражданство РФ. Их автоматически ставят на военный учет. Именно поэтому, по его словам, растет количество иностранных наемников из стран Африки, Центральной Азии и других регионов — собственных ресурсов России уже недостаточно.

Он напомнил, что еще в 2022 году РФ предлагала контрактникам 250 тысяч рублей в месяц. Впоследствии эту сумму увеличили, сейчас предлагают единовременные выплаты до 5 миллионов рублей. Однако и такие деньги не стимулируют массовый приток добровольцев.

"Это и свидетельствует о том, что желающих воевать в России не так много. Но есть психологические моменты, которые помогают россиянам справиться с осознанием того, что война в Украине для них — это огромный позор, такой же, как был в Германии. Но россияне все равно ищут спасения и пытаются самоутвердиться".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин 9 мая публично унизит Трампа . Заявления президента США Дональда Трампа продолжают вызывать противоречивые реакции, а его позиция по отношению к России и санкциям порождает новые вопросы. Как отметил политолог Олег Лесной, постоянное изменение риторики Трампа способствует интересам Кремля.

По его словам, высказывания Трампа порой выглядят непоследовательными. Как говорит эксперт, иногда создается впечатление, что президент США сам не может определиться со своей позицией. К примеру, на прошлой неделе он говорил о невозможности быстрого достижения мира, а теперь утверждает, что стороны близки к мирному соглашению. Такое колебание с одного полюса на другой играет на руку диктатору Владимиру Путину, ведь создает информационный хаос, уверен политолог.