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Россиян спросили, кто виноват в затягивании войны в Украине: неожиданные результаты

Только 3% россиян считают Россию виновной в затягивании войны. Большинство возлагает ответственность на Украину, ЕС и США.

3 июня 2025, 16:05 comments3841
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Slava Kot

Большинство россиян не считают Россию ответственной за развязывание войны против Украины. Опрос показал, кого именно они обвиняют в затягивании конфликта и как представляют его завершение.

Россиян спросили, кто виноват в затягивании войны в Украине: неожиданные результаты

Россияне не считают Россию виновной в войне в Украине. Фото из открытых источников

Согласно социологическому исследованию "Левада-Центра", только 3% россиян считают, что именно их страна виновата в затягивании войны против Украины. Большинство же переводит ответственность на другие страны. Больше всего россияне в войне считают виновной Украинк и страны ЕС – 36%.

Какие страны россияне считают виновными в затягивании войны в Украине:

  • — Украина – 36%
  • — Европейские страны – 36%
  • — США – 14%
  • — Россия – всего 3%
  • — Затрудняюсь ответить — 12%

Также "Левада-Центр" спросил россиян, каким образом, по их мнению, должна завершиться война. Подавляющее большинство поддерживают сценарий, при котором стороны сначала "устраняют первопричины конфликта", и только потом договариваются о прекращении огня – 73%. Однако лишь 18% считают, что необходимо сначала заключить перемирие, а уже потом решать другие вопросы, связанные с войной в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса "Левада-Центра", в котором россиян спросили о мирных переговорах Москвы и Киева. В мае 2025 года 64% россиян считают, что пора для переговоров с Украиной. Это рекордный показатель с самого начала полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал россиян "идиотами". Таким образом, он отреагировал на предложение главы делегации РФ в Стамбуле установить временное перемирие для сбора тел погибших на войне. В Кремле ответили на слова Зеленского.



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Источник: https://www.levada.ru/2025/06/02/konflikt-s-ukrainoj-vnimanie-podderzhka-otnoshenie-k-peregovoram-v-stambule-i-razlichnym-variantam-uregulirovaniya-konflikta/
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