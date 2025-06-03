Россиян спросили, кто виноват в затягивании войны в Украине: неожиданные результаты

Большинство россиян не считают Россию ответственной за развязывание войны против Украины. Опрос показал, кого именно они обвиняют в затягивании конфликта и как представляют его завершение.

Россияне не считают Россию виновной в войне в Украине. Фото из открытых источников

Согласно социологическому исследованию "Левада-Центра", только 3% россиян считают, что именно их страна виновата в затягивании войны против Украины. Большинство же переводит ответственность на другие страны. Больше всего россияне в войне считают виновной Украинк и страны ЕС – 36%.

Какие страны россияне считают виновными в затягивании войны в Украине:

— Украина – 36%

— Европейские страны – 36%

— США – 14%

— Россия – всего 3%

— Затрудняюсь ответить — 12%

Также "Левада-Центр" спросил россиян, каким образом, по их мнению, должна завершиться война. Подавляющее большинство поддерживают сценарий, при котором стороны сначала "устраняют первопричины конфликта", и только потом договариваются о прекращении огня – 73%. Однако лишь 18% считают, что необходимо сначала заключить перемирие, а уже потом решать другие вопросы, связанные с войной в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса "Левада-Центра", в котором россиян спросили о мирных переговорах Москвы и Киева. В мае 2025 года 64% россиян считают, что пора для переговоров с Украиной. Это рекордный показатель с самого начала полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал россиян "идиотами". Таким образом, он отреагировал на предложение главы делегации РФ в Стамбуле установить временное перемирие для сбора тел погибших на войне. В Кремле ответили на слова Зеленского.