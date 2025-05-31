Россиян в очередной раз накормили фуфлом про "героического Путина": детали

Пару дней назад в российских СМИ прошла новость о том, что, когда российский диктатор Владимир Путин тайно посетил Курскую область, его вертолёт "оказался под обстрелом украинских дронов". Уже тогда это сообщение показалось странным, ведь, что это за дроны такие, которые гонялись за вертолетом Путина? Позже оказалось, что эту историю специально придумали и запустили в эфир из администрации Путина. Детально об этом у себя в Facebook рассказал журналист и блогер Иван Яковина.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание The Moscow Times, ссылаясь на четыре источника в правительстве и в Кремле, сообщило, что силовики раскрутили в СМИ этот шокирующий "рискованный" эпизод, чтобы внушить россиянам: президент не прячется за спинами, а якобы тоже идёт на риск и жертвы. На фоне регулярных ударов дронов, хаоса в аэропортах и отключений мобильной связи этот ТВ-спектакль должен создать образ Путина, который "делит опасности" со страной и таким образом сказать обществу — "на войне как на войне".

"То, что россиян в очередной раз накормили фуфлом про "героического Путина", меня особо не удивляет. Но тут интересно другое: похоже, что власти начинают ощущать глухое недовольство низов, если им начали подкидывать такого говна на лопате. Прежде, когда все было ОК, никто бы даже не стал заморачиваться по этому поводу", – отметил журналист.

Иван Яковина подчеркивает, есть еще один важный момент: в который раз все убедились: в России врут обо всем, а о военных успехах и героизме — особенно активно.

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