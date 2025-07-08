Россиянам готовят серьезное наказание за поездки за границу: до чего додумались в Госдуме

Глава комитета Госдумы РФ по туризму Сангаджи Тарбаев предложил ввести налог на выездной туризм, чтобы финансировать развитие отечественной туристической инфраструктуры. Об этом сообщает The Moscow Times.

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По его словам, логично перенаправить часть средств, которые россияне тратят за границей, на поддержку внутреннего туризма. В частности, за 2024 год граждане РФ потратили около 700 млрд. рублей ($8,89 млрд.) на путешествия за пределы страны. По подсчетам Тарбаева даже дополнительный сбор в 200–300 рублей с каждой туристической путевки мог бы обеспечить 5–7 млрд рублей ежегодного дохода в отрасль.

Политик также отметил необходимость равномерного распределения этих средств между регионами, особенно теми, которые имеют природные туристические ресурсы.

Впрочем, россияне все меньше отдыхают дома — в 2024 году только 15% провели отпуск внутри страны (против 52% в 2022 году, когда действовали санкции и кампания патриотического туризма). Спрос на заграничные путешествия растет: в первом квартале 2025 года подача заявок на шенгенские визы выросла на 20%, а бронирование билетов в страны ЕС на лето 2025 года составляет уже 22% от всех международных поездок.

Как уже писали "Комментарии", 7 июля украинские дальнобойные дроны FP-1 успешно атаковали "Краснозаводской химический завод" в Московской области, расположенный всего в 70 км от столицы РФ. По данным Defense Express, удар нанесли новые беспилотники FP-1, имеющие дальность до 1600 км и боевую часть до 120 кг.

Этот завод известен как производитель патронов, капсул, а также снаряжений для гранат и полицейских спецсредств. Предположительно с 2022 года он также занимается изготовлением боевых элементов для военных нужд.