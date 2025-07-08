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Россиянам готовят серьезное наказание за поездки за границу: до чего додумались в Госдуме

Россияне все меньше интересуются внутренним туризмом – в 2024 году всего 15% граждан провели отпуск внутри страны.

8 июля 2025, 09:45
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Клименко Елена

Глава комитета Госдумы РФ по туризму Сангаджи Тарбаев предложил ввести налог на выездной туризм, чтобы финансировать развитие отечественной туристической инфраструктуры. Об этом сообщает The Moscow Times.

Россиянам готовят серьезное наказание за поездки за границу: до чего додумались в Госдуме

Фото: из открытых источников

По его словам, логично перенаправить часть средств, которые россияне тратят за границей, на поддержку внутреннего туризма. В частности, за 2024 год граждане РФ потратили около 700 млрд. рублей ($8,89 млрд.) на путешествия за пределы страны. По подсчетам Тарбаева даже дополнительный сбор в 200–300 рублей с каждой туристической путевки мог бы обеспечить 5–7 млрд рублей ежегодного дохода в отрасль.

Политик также отметил необходимость равномерного распределения этих средств между регионами, особенно теми, которые имеют природные туристические ресурсы.

Впрочем, россияне все меньше отдыхают дома — в 2024 году только 15% провели отпуск внутри страны (против 52% в 2022 году, когда действовали санкции и кампания патриотического туризма). Спрос на заграничные путешествия растет: в первом квартале 2025 года подача заявок на шенгенские визы выросла на 20%, а бронирование билетов в страны ЕС на лето 2025 года составляет уже 22% от всех международных поездок.

Как уже писали "Комментарии", 7 июля украинские дальнобойные дроны FP-1 успешно атаковали "Краснозаводской химический завод" в Московской области, расположенный всего в 70 км от столицы РФ. По данным Defense Express, удар нанесли новые беспилотники FP-1, имеющие дальность до 1600 км и боевую часть до 120 кг.

Этот завод известен как производитель патронов, капсул, а также снаряжений для гранат и полицейских спецсредств. Предположительно с 2022 года он также занимается изготовлением боевых элементов для военных нужд.



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