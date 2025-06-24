Россиянам готовят тотальные штрафы: Госдума РФ приняла новый закон

Россиянам следует приготовиться к тотальным штрафам. Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий штраф за несообщение в военкомат о переезде на новое местонахождение.

Россияне. Фото из открытых источников

Отмечается, что будут штрафовать за "неуведомление гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный военный учет, сведения о переезде на новое место нахождения, не подтвержденное регистрацией, или неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место".

Закон предлагает взимать за установленное нарушение штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что проведенный Минобороны России анализ показал, что в 2023 году к административной ответственности по указанной статье по разным основаниям было привлечено более 47 тыс. человек. Из них получили предупреждение около 18,3 тыс. человек, наложены административные штрафы более чем на 28,7 тыс. человек.

Основное количество совершенных административных правонарушений связано с несообщением гражданами военного комиссариата или органа, осуществляющего первичный военный учет, сведений о переезде на новое местонахождение, не подтвержденное регистрацией. В настоящее время размер административного штрафа за такое правонарушение составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Российские депутаты решили, что такое незначительное и не способствует формированию законопослушного поведения граждан. А вот увеличение штрафа вроде бы позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по военному учету.

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