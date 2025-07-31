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Россиянам придется жить без интернета запасаться наличными: шокирующая причина

В России заблокирован известный сервис проверки скорости интернета Speedtest, созданный американской компанией Ookla.

31 июля 2025, 10:30
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Клименко Елена

В России гражданам приходится привыкать к новой повседневности, где перебои с мобильным интернетом становятся частыми. В связи с этим жителям советуют держать при себе наличные, поскольку безналичные платежи через смартфон или банковские карты могут быть недоступны.

Россиянам придется жить без интернета запасаться наличными: шокирующая причина

Фото: из открытых источников

Такие советы озвучил глава комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев, сообщает The Moscow Times. Он призвал россиян заранее снимать значительные суммы с банкоматов во избежание трудностей при отключениях.

Гутенев объяснил, что временные ограничения доступа в интернет являются вынужденной мерой, связанной с защитой критически важной инфраструктуры. По его словам, хотя общество уже привыкло к комфорту цифровых расчетов, безопасность должна оставаться приоритетом.

"Необходимо относиться к таким ограничениям с пониманием, ведь речь идет о национальной безопасности", – отметил депутат. Также он предостерег от чрезмерной зависимости от технологий и образа жизни, характерного для больших городов: "Не стоит жить в иллюзии, что комфорт – это главное. Нужно быть готовым к любым сценариям".

Напомним, только в июле на территории России зафиксировали рекордное количество – 1470 случаев отключения Интернета. Кроме того, российские власти ограничили доступ к популярному сервису проверки скорости интернета Speedtest, разработанному американской компанией Ookla. Это решение было принято на фоне масштабной волны блокировок и перебоев связи по всей стране.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь с 30 на 31 июля 2025 года Россия осуществила масштабный ракетно - дроновый обстрел Украины, главной мишенью стал Киев. Президент Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram рассказал о последствиях атаки.



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