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Россиянам рекомендуют обдумать, прежде чем ехать в эту страну

В МИД РФ обратились к россиянам: о целесообразности поездок в Азербайджан нужно подумать

2 июля 2025, 20:31
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Недилько Ксения

В МИД России обратились к гражданам с рекомендацией по поездкам в Азербайджан.

Россиянам рекомендуют обдумать, прежде чем ехать в эту страну

Россиянам рекомендуют обдумать, прежде чем ехать в эту страну

"В складывающихся условиях настоятельно рекомендуем гражданам России при решении вопроса о целесообразности поездки в Азербайджан тщательно учитывать обстановку в этой стране.

Также призываем наших граждан соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность.

В случае возникновения проблем связываться с Посольством России в Баку", – пишут в российском ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия снова обвиняет Украину, теперь уже в собственном конфликте с Азербайджаном. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина будет якобы делать все возможное, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на "продолжение эмоциональных действий" в ситуации с РФ.

Так, 1 июля состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Алиева, инициатором разговора стал Зеленский.

"Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий — это очень легко спрогнозировать. Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, — сказал Песков. — Даже то, что стало первопричиной — следственные действия и работа по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана на территории России. Ну, конечно же, киевский режим будет всячески препарировать эту информацию, чтобы спровоцировать дальше напряженность".



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