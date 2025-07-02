В МИД России обратились к гражданам с рекомендацией по поездкам в Азербайджан.

Россиянам рекомендуют обдумать, прежде чем ехать в эту страну

"В складывающихся условиях настоятельно рекомендуем гражданам России при решении вопроса о целесообразности поездки в Азербайджан тщательно учитывать обстановку в этой стране. Также призываем наших граждан соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. В случае возникновения проблем связываться с Посольством России в Баку", – пишут в российском ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия снова обвиняет Украину, теперь уже в собственном конфликте с Азербайджаном. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина будет якобы делать все возможное, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на "продолжение эмоциональных действий" в ситуации с РФ.

Так, 1 июля состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Алиева, инициатором разговора стал Зеленский.

"Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий — это очень легко спрогнозировать. Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, — сказал Песков. — Даже то, что стало первопричиной — следственные действия и работа по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана на территории России. Ну, конечно же, киевский режим будет всячески препарировать эту информацию, чтобы спровоцировать дальше напряженность".