Ядерная "нормальность" становится привычной для глубинного народа. Россиян заставляют привыкнуть к мнению о применении ядерного оружия. Центр стратегических коммуникаций объясняет, зачем это нужно Кремлю.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре напомнили, что замглавы МИД РФ Рябков заявил, что "риски, которые западные страны создают на границах России, могут привести к тому, что на практике встанет вопрос о применении Москвой ядерного оружия".

"Своими регулярными заявлениями о применении ядерного оружия Москва фактически пытается создать "новую нормальность", в которой подобные заявления будут восприниматься как должное, по крайней мере, в самой России", — сообщают в Центре.

Аналитики Центра отмечают, что подобная практика уже дает результаты. В ноябре был проведен опрос, показавший, что использование ядерного оружия против Украины считают "допустимым" 39%. В июле таких "симпатиков" было 34%, в апреле 2023 только 29%.

“Впрочем, это не обязательно свидетельствует о несокрушимой решимости россиян бесконечно продолжать войну. Не исключено, что угрозы ядерным оружием воспринимаются в обществе как способ быстро закончить "СВО", которая вместо трех дней растянулась почти на три года, — уточнили в Центре.

Напомним, в России неоднократно "хвастались" новой ракетой. Российская сторона нашла ей новое использование. Враг, как писал портал "Комментарии", пытается терроризировать украинцев масштабными воздушными тревогами, при этом экономя средства. Два дня подряд возникала угроза применения врагом новой ракеты "Орешник", в связи с чем воздушную тревогу объявляли на территории всей Украины.



