Курс российской валюты впервые за год пересек психологическую отметку – 100 рублей за доллар. Аналитики предупреждают, что это не предел и россиянам стоит готовиться к худшему. К примеру, возможен обвал курса до 120 рублей за доллар и более. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

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Здесь сыграли роль как внешние, так и внутренние факторы. Первоочередно влияние оказало снижение цен на нефть в мире за последние несколько дней. Ожидается, что цены на черное золото продолжат снижаться, а с ними и курс рубля.

Еще одна из причин – физические и юридические лица в России продолжают покупать больше иностранной валюты, чем продавать. Внутренние факторы свидетельствуют, что у российского центробанка нет ресурсов на сдерживание курса национальной валюты. Ведь курс продолжил падение, даже несмотря на то, что в октябре крупнейшие российские экспортеры существенно увеличили валютную выручку.

В России аналитики уже говорят, что возможен обвал курса до 120 рублей за доллар и больше. Очевидно, что с такими прогнозами россияне захотят снять свои сбережения с депозитов, чтобы не дать им обесцениться. В условиях массового разорения депозитов, российскому центробанку не остаться ничего, кроме как заморозить их. Ведь снятие огромных сумм со счетов обрушит банковскую систему и разгонит инфляцию до 90-х годов.

За время полномасштабного вторжения в Украину российский рубль обесценился почти вдвое – в 2022 году доллар стоил 53 рубля. И поскольку кремль не планирует завершать войну, полет рубля вниз продолжится, отмечают в ЦПД.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В 2025 году Россию ожидают большие проблемы: как долго враг сможет вести войну

Последняя экономическая политика Кремля указывает на то, что российская экономика, вероятно, столкнется со значительными проблемами в 2025 году и что президент России диктатор Владимир Путин озабочен экономической стабильностью России в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Недавно Кремль принял несколько мер, направленных на сокращение расходов российского правительства на раненых российских военнослужащих, борьбу с инфляцией и решение долгосрочных демографических проблем, таких как низкая рождаемость и нехватка рабочей силы.

"Эта политика демонстрирует, что российская экономика не столь устойчива к санкциям Запада, денежным ограничениям и стоимости военных действий, как это представляет российское правительство. Эта политика также демонстрирует, что Кремль не сможет поддерживать затяжную войну в течение многих лет и десятилетий, защищая российское общество от экономические проблемы. Последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше обострит экономические проблемы России", – отмечают в ISW.