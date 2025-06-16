Россияне все больше испытывают влияние войны на свою жизнь. Некоторые продукты, когда-то привычные и обыденные, становятся роскошью из-за дороговизны. Одним из таких продуктов стал картофель — он уже "не по карману" для многих россиян.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что из-за сильного подорожания картофеля многие россияне заменили его на более дешевые хлеб и макароны. Об этом свидетельствуют статистические данные.

Несмотря на сложную ситуацию, российская пропаганда распространяет заявления российского Центробанка, где данные статистики объяснены "структурным сдвигом в пользу продукции с более высокими качественными характеристиками".

В общем, в Институте народохозяйственного прогнозирования РАН были вынуждены признать — статистика свидетельствует о полной остановке экономического роста на фоне сохранения высокой инфляции.

"Такая неутешительная ситуация в российской экономике — прямое следствие войны против Украины и западных санкций. Несмотря на то, что скрыть системные проблемы российской экономики от людей уже невозможно, пропаганда и дальше придумывает экзотические объяснения статистики, пытаясь убеждать население, что война и санкции идут россиянам только на пользу", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России стремительно дорожают овощи "борщового набора". Менее доступными для рядовых россиян стали картофель, лук, капуста.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российские власти пытаются исправить ситуацию. Так, в министерстве промышленности и торговли РФ предлагается зафиксировать в долгосрочных контрактах между поставщиками и торговыми сетями максимальный уровень цен на овощи "борщового набора".



