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Россиянам уже не до шуток: Кремль упорно скрывает очевидное

Привычные продукты становятся деликатесами для россиян: последствия войны против Украины

сегодня, 20:55
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Кречмаровская Наталия

Россияне все больше испытывают влияние войны на свою жизнь. Некоторые продукты, когда-то привычные и обыденные, становятся роскошью из-за дороговизны. Одним из таких продуктов стал картофель — он уже "не по карману" для многих россиян.

Россиянам уже не до шуток: Кремль упорно скрывает очевидное

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что из-за сильного подорожания картофеля многие россияне заменили его на более дешевые хлеб и макароны. Об этом свидетельствуют статистические данные.

Несмотря на сложную ситуацию, российская пропаганда распространяет заявления российского Центробанка, где данные статистики объяснены "структурным сдвигом в пользу продукции с более высокими качественными характеристиками".

В общем, в Институте народохозяйственного прогнозирования РАН были вынуждены признать — статистика свидетельствует о полной остановке экономического роста на фоне сохранения высокой инфляции.

"Такая неутешительная ситуация в российской экономике — прямое следствие войны против Украины и западных санкций. Несмотря на то, что скрыть системные проблемы российской экономики от людей уже невозможно, пропаганда и дальше придумывает экзотические объяснения статистики, пытаясь убеждать население, что война и санкции идут россиянам только на пользу", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России стремительно дорожают овощи "борщового набора". Менее доступными для рядовых россиян стали картофель, лук, капуста.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российские власти пытаются исправить ситуацию. Так, в министерстве промышленности и торговли РФ предлагается зафиксировать в долгосрочных контрактах между поставщиками и торговыми сетями максимальный уровень цен на овощи "борщового набора".




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14630
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