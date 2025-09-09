logo

Россиянам уже не до шуток: на чем приходится существенно экономить

Цены в РФ растут – россияне начали экономить на отдыхе

9 сентября 2025, 19:47
В России в 2025 году фиксируют пессимистическую тенденцию – российские туристы стали больше экономить в путешествиях по регионам.

Россиянам уже не до шуток: на чем приходится существенно экономить

Россияне. Фото из открытых источников

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Мая Ломидзе убеждена, что дальнейший рост цен может привести к серьезному снижению спроса в бюджетном сегменте, пишет "Интерфакс". По ее словам, в предыдущие годы туристы пытались заплатить сразу за все, брали трехразовое питание или все inclusive, чтобы не думать о расходах на месте. Однако в 2025 году существенно возросло количество тех бронирований, где либо отели без питания, либо апарт-отели.

То есть туристы стали на этом экономить, предполагая, что расходы на общую стоимость отдыха у них будут меньше. И это общая тенденция потребительского поведения, которая крайне важна", — сказала она.

Эксперт убеждена, что такое поведение туристов напрямую связано с ростом цен. По ее словам, стоимость популярнейших маршрутов выросла на 10-25% по сравнению с летом 2024 года в зависимости от даты заезда, объекта, курорта, направления.

Ранее она сообщила, что туроператоры прошлым летом зафиксировали снижение продаж организованных туров по России на 13%.

"Снижение спроса, которое мы наблюдали на массовых направлениях, оно обусловлено как раз очень высокими ценами: многие туристы переориентировались на более дешевые варианты отдыха, или не уехали совсем. Потребительские предпочтения – выбор трехзвездочных отелей, гостиниц без питания, сокращения наземных услуг, дополнительных экскурсий", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин решил судьбу украинцев на оккупированных территориях. Новое решение Кремля начнет действовать с 10 сентября.



Источник: https://www.interfax.ru/russia/1046341
