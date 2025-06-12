В России стремительно дорожают овощи "борщового набора". Менее доступными для рядовых россиян стали картофель, лук, капуста.

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российские власти пытаются исправить ситуацию. Так, в министерстве промышленности и торговли РФ предлагается зафиксировать в долгосрочных контрактах между поставщиками и торговыми сетями максимальный уровень цен на овощи "борщового набора".

Как отметили в Центре, такое предложение стало попыткой остановить стремительное подорожание овощей, которое наблюдается в последнее время. В ЦПД привели данные Росстата – в 2025 году картофель в России подорожал на более чем 280%, лук – на 87%, капуста – на 56% и т.д. Также, чтобы удержать цены на картофель, ранее российское правительство закупало овощи в Китае, Беларуси и Монголии.

Пропаганда России, как отмечают в ЦПД, пытается объяснить заоблачные цены на овощи временными неблагоприятными условиями и сезонными колебаниями.

"Однако главная причина всех экономических проблем России — продолжение захватнической войны против Украины и западные санкции. Пока Кремль не остановит войну, кризисные явления в экономике РФ будут только нарастать", — пояснили в ЦПД проблемы в России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что дефицит государственного бюджета РФ за год увеличился в пять раз. В Минфине РФ сообщили, что всего за пять месяцев этого года дефицит госбюджета составил 3,4 трлн рублей, что составляет 1,5% ВВП страны. Как отмечают в Центре, прогнозируется, что "дыра" в госбюджете России по итогам года значительно превысит сумму, заложенную при подготовке бюджета.



