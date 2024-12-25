Россиянам уже не весело: инфляция у РФ установила новый рекорд

Инфляция в России продолжает ускоряться. За неделю индекс потребительских цен прибавил еще 0,33%, с начала декабря – 1,3%, а накопленная с начала года инфляция достигла 9,5%, превысив показатель за весь прошлый год (7,4%).

В РФ дорожают продукты. Фото из открытых источников

Сообщается, что годовая инфляция установила новый максимум с февраля 2023 года – 9,7%, а темпы роста цен на продукты переписали рекорд с октября 2022 года – 11,41%.

Согласно Росстату, эпицентром инфляции остается рынок продовольствия, где цены взлетели на десятки процентов и продолжают расти. С начала года картофель подорожал на 90,5%, лук – на 46,6%, капуста – на 46,6%, свекла – на 32,3%. Рост цен на сливочное масло превысил 35%, несмотря на требование правительства стабилизировать ситуацию в течение недель. На 19,7% с начала года подорожало молоко, на 19,2% подорожала сметана, рост цен на баранину достиг 23,1%, на говядину – 12,9%. Огурцы стоят на 22,1% дороже, чем в начале года, яблоки – на 20,2%, морковь – на 15%.

При этом недельный рост цен на продовольствие в РФ третью неделю подряд обновил рекорд с апреля 2022 года – 0,58%.

Отмечается, что к двусмысленным темпам ускорилась инфляция на полках аптек. Рост цен на анальгин с начала года составил 12,7%, на нимесулид — на 10,7%, цены на поливитамины взлетели на 22%. В ближайшие месяцы инфляция продолжит ускоряться: в январе-феврале она может достигнуть 11-11,5%.

Центробанк РФ, вероятно, вернется к повышению ключевой ставки, от которого неожиданно отказался на декабрьском заседании. Вопреки прогнозам, предсказывающим рост ставки до 23-25%, ЦБ оставил ее на уровне 21% — самом высоком для России с 2003 года.