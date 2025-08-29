logo

Главная Новости Мир Россия Россиянам уже стоит волноваться: в России будет больше катастроф
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиянам уже стоит волноваться: в России будет больше катастроф

В России случаются проблемы, которые могут привести к очередной катастрофе

29 августа 2025, 20:19
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В РФ возникают систематические инциденты, уже сигнализирующие об очередном кризисе. Речь идет о пассажирских авиаперевозках.

Россиянам уже стоит волноваться: в России будет больше катастроф

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что только за последний месяц возникли по меньшей мере три случая остановки двигателя самолета во время полета. Отмечается, что уже трижды из-за этого вынужденно садились самолеты, перевозившие пассажиров по маршруту "Сочи-Москва" и "Москва-Сочи".

Аналитики Центра отметили, что в июле в Амурской области произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли все 49 человек, находившиеся на борту пассажирского Ан-24.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что систематические технические инциденты с российскими пассажирскими самолетами являются следствием ситуации, в которой оказалась пассажирская авиация из-за войны и западных санкций. Россия, после начала полномасштабного вторжения, практически утратила возможность обновлять авиапарк и закупать запчасти для технического обслуживания пассажирских самолетов.

"Нежелание Кремля завершать войну не только уничтожает российскую экономику, но и ставит под прямую угрозу жизни гражданских людей, пользующихся авиатранспортом", — отмечают аналитики Центра противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России введут тотальный контроль. С 1 сентября 2025 года все точки продаж SIM-карт в России должны быть оборудованы видеокамерами.

Постановлением правительства РФ определено, что камеры будут фиксировать действия клиента и представителя оператора при заключении договора, записи будут храниться не менее 30 дней. На самом деле власти хотят расширить контроль за цифровой коммуникацией.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0UGL5DsLCVFfbMCpLC9Zy3zdZHTTeiqTaPbnTq8hnRnYgGfMAbQK6eg3jfP2LQACXl
