В РФ возникают систематические инциденты, уже сигнализирующие об очередном кризисе. Речь идет о пассажирских авиаперевозках.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что только за последний месяц возникли по меньшей мере три случая остановки двигателя самолета во время полета. Отмечается, что уже трижды из-за этого вынужденно садились самолеты, перевозившие пассажиров по маршруту "Сочи-Москва" и "Москва-Сочи".

Аналитики Центра отметили, что в июле в Амурской области произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли все 49 человек, находившиеся на борту пассажирского Ан-24.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что систематические технические инциденты с российскими пассажирскими самолетами являются следствием ситуации, в которой оказалась пассажирская авиация из-за войны и западных санкций. Россия, после начала полномасштабного вторжения, практически утратила возможность обновлять авиапарк и закупать запчасти для технического обслуживания пассажирских самолетов.

"Нежелание Кремля завершать войну не только уничтожает российскую экономику, но и ставит под прямую угрозу жизни гражданских людей, пользующихся авиатранспортом", — отмечают аналитики Центра противодействия дезинформации.

