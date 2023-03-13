Россиянам "запретили" использовать рецепт от Клопотенко

На территории РФ заблокированы авторские рецепты известного шеф-повара Евгения Клопотенко, в том числе его авторский рецепт приготовления чечевицы.

Евгений Клопотенко (фото из открытых источников)

Эту информацию обнародовала на своем сайте российская организация "Роскомсвобода". Как они утверждают, такое решение было принято 9 марта, а уже 12 марта страница была заблокирована для жителей РФ. На странице известного повара в начале авторского рецепта разместили информацию для россиян, где Клопотенко обнародовал им правдивое сообщение о военном вторжении.

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"Ваше преступное правительство начало полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины — наступление на все украинские города, в том числе Киев. Ракеты летят не у военных, а в мирных жителей. Армия России, которая даже не представляет в какую кровавую авантюру ее втянули, терпит огромные человеческие потери", — обращается к россиянам украинский повар.

При этом Евгений Клопотенко написал в социальных сетях, что 10 марта уже имел "предупреждение" от представителей Роскомнадзора, где его обвиняют в "нарушении распространения информации" и приказали удалить это.

"Роскомнадзор — совет: чем раньше перейдете на украинский, тем легче будет потом. А вообще рыгал я на вас прошлогодним куличем", — отписал Клопотенко.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Евгения Клопотенко заявили в полицию. На известного кулинара Евгения Клопотенко зоозащитники написали заявление в правоохранительные органы. Как стало известно, из-за информации о сердце лося на кухне ресторатора Клопотенко зоозащитники заявили на него в полицию.



