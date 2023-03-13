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Россиянам "запретили" использовать рецепт от Клопотенко

Сам Клопотенко сообщил, что получил "предупреждение" от Роскомнадзора

13 марта 2023, 23:05
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Автор:

Лиля Воробьева

На территории РФ заблокированы авторские рецепты известного шеф-повара Евгения Клопотенко, в том числе его авторский рецепт приготовления чечевицы.

Россиянам "запретили" использовать рецепт от Клопотенко

Евгений Клопотенко (фото из открытых источников)

Эту информацию обнародовала на своем сайте российская организация "Роскомсвобода". Как они утверждают, такое решение было принято 9 марта, а уже 12 марта страница была заблокирована для жителей РФ. На странице известного повара в начале авторского рецепта разместили информацию для россиян, где Клопотенко обнародовал им правдивое сообщение о военном вторжении.


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"Ваше преступное правительство начало полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины — наступление на все украинские города, в том числе Киев. Ракеты летят не у военных, а в мирных жителей. Армия России, которая даже не представляет в какую кровавую авантюру ее втянули, терпит огромные человеческие потери", — обращается к россиянам украинский повар.

При этом Евгений Клопотенко написал в социальных сетях, что 10 марта уже имел "предупреждение" от представителей Роскомнадзора, где его обвиняют в "нарушении распространения информации" и приказали удалить это.

"Роскомнадзор — совет: чем раньше перейдете на украинский, тем легче будет потом. А вообще рыгал я на вас прошлогодним куличем", — отписал Клопотенко.

Россиянам ”запретили” использовать рецепт от Клопотенко - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Евгения Клопотенко заявили в полицию. На известного кулинара Евгения Клопотенко зоозащитники написали заявление в правоохранительные органы. Как стало известно, из-за информации о сердце лося на кухне ресторатора Клопотенко зоозащитники заявили на него в полицию.


 



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Источник: https://reestr.rublacklist.net/ru/record/5560679/
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