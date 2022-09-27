Россияне бегут от мобилизации и платят 25 тысяч долларов за место в частном самолете

В Российской Федерации резко срез спрос на частные самолеты после объявления частичной мобилизации 21 сентября Владимиром Путиным. Богатые россияне платят около 25 тысяч долларов за одно место. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Россияне бегут от мобилизации и платят 25 тысяч долларов за место. Фото с открытых источников

Российские мужчины пытаются избежать первой со времен Второй мировой войны мобилизации в своей стране. Выезд проходит на фоне того, что в СМИ все чаще появляется информация о закрытии границ для мужчин призывного возраста. Более богатые граждане РФ покупают места в частных самолетах.

Основное направление полетов – это Армения, Турция и Азербайджан, где не требуется виза для россиян.

Как пишет The Guardian со ссылкой на директора компании по аренде частных самолетов Your Charter Евгения Бикова, ранее было 50 заявлений, а сейчас более 500 на аренду самолета.

Биков также добавил, что в настоящее время его компания не в состоянии удовлетворить спрос россиян, на всех просто не хватает места, а самый дешевый билет в столицу Армении Еревана стоит от 3

Он добавил, что его компания начала чартер более крупных коммерческих самолетов, чтобы удовлетворить спрос и снизить цены, но она не может найти достаточно мест для всех желающих. Он также сообщил, что самое дешевое место на чартерном коммерческом самолете в Ереван стоит около 200 тыс. рублей, то есть 3 тыс. долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что загорелся завод российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Также "Комментарии" писали, что в России повестки стали получать профессиональные спортсмены.

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