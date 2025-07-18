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Россияне бешенеют из-за массовых запретов российских медиа в Европе: что известно

В разведке заявляют, что Москва называет запреты «цензурой» и угрожает ответом

18 июля 2025, 22:08
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Лиля Воробьева

Кремль демонстрирует нервную реакцию на волну запретов российских государственных медиа в странах Европы. Ограничения, введенные Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Грецией, Румынией и другими европейскими государствами, стали серьезным ударом по системе внешней пропаганды России. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Россияне бешенеют из-за массовых запретов российских медиа в Европе: что известно

Запрет российских медиа в Европе (фото из открытых источников)

Франция заблокировала визы для российских журналистов и существенно ограничила трансляцию российских телеканалов. Германия отказала в разрешении на проживание сотруднику агентства Россия сегодня, что указывает на системный подход европейских стран в борьбе с российской пропагандой. В Европейском Союзе прекратили вещание и ограничили онлайн-доступ к ресурсам РИА Новости, ВГТРК и другим ведущим кремлевским медиа, которые годами распространяли дезинформацию и пропаганду.

Москва в ответ называет эти меры "цензурой" и угрожает "ответом" как через российское законодательство, так и через международные организации. На уровне ОБСЕ Российская Федерация продолжает выдвигать обвинения в дискриминации, однако эти заявления не находят поддержки большинства стран-членов, что свидетельствует о растущей изоляции Кремля на международной арене.

По данным украинской разведки, в самой России после 2022 года значительное количество западных медиа, таких как BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe/Radio Liberty, CNN и The Guardian были запрещены или их деятельность была существенно ограничена. Это связано с их объективным освещением войны в Украине и критикой российского режима. Роскомнадзор блокирует их сайты, а строгие законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" заставили много изданий прекратить работу в РФ. По оценкам, по меньшей мере 50–70 западных медиа столкнулись с запретом или цензурой, а многие иностранные журналисты были вынуждены покинуть Россию из-за угрозы преследований.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия распространяет фейк о "красной ртути" из Украины. Российские спецслужбы возобновили старую дезинформационную кампанию 1980-х годов, продвигая вымышленное вещество под названием "красная ртуть". Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР), в Сирии российские агенты распространяют поддельные образцы опасных веществ, якобы приобретенных у "коррумпированных украинских чиновников" для создания ядерной бомбы.

Как указывает ГУР, целью операции России является попытка дискредитировать Украину, взорвать ее международную репутацию и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, особенно в Сирии после краха бежавшего в Россию режима союзника Путина Башара Асада.



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Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/ievropa-posylyla-tysk-na-kremlivsku-propahandu
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