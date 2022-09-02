Россияне больше не хотят воевать и ждут переговоров, – опрос

Как передает портал "Комментарии", согласно данным свежего соцопроса Левада-центра, за продолжение войны выступают 48% россиян, что, конечно же, очень много, ведь это практически половина. Но, если сравнить этот показатель с маем, то тогда он достигал 72%. При этом 44% россиян считают, что нужно сесть за стол переговоров с Украиной.

Россияне. Фото: из открытых источников

В то же время российские граждане, одурманенные пропагандой, продолжают поддерживать путинский режим в намерении уничтожить Украину и ее государственность. Согласно опросу 76% россиян поддерживают действия российских военных в Украине.

Фактически результаты опроса показывают, что за летние месяцы россияне не стали меньше поддерживать оккупантов. Так, 46% россиян "определенно поддерживают" действия российских военных в Украине. 30% "скорее поддерживают" армию страны-агрессора. Против действия армии РФ выступили всего 17% опрошенных.

Интересно, что больше всего армию оккупантов в Украине поддерживают люди преклонного возраста. Среди старшей возрастной группы 85% — за войну в Украине.

Треть респондентов считают, что такие люди, как они сами, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине: 10% полагают, что "безусловно несут", 23% -"в какой-то мере несут".

Обратной позиции придерживаются 60% опрошенных. С мая значительных изменений по этому вопросу не наблюдается.

Опрос Левада-центра проводился 25-31 августа 2022 года среди 1612 человек в возрасте от 18 лет.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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