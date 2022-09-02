logo

BTC/USD

20067.16

ETH/USD

1587.58

LTC/USD

57.41

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне больше не хотят воевать и ждут переговоров, – опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне больше не хотят воевать и ждут переговоров, – опрос

Россияне уже более лояльно настроены на переговоры, но все еще поддерживают войну с Украиной

сегодня, 13:35
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", согласно данным свежего соцопроса Левада-центра, за продолжение войны выступают 48% россиян, что, конечно же, очень много, ведь это практически половина. Но, если сравнить этот показатель с маем, то тогда он достигал 72%. При этом 44% россиян считают, что нужно сесть за стол переговоров с Украиной.

Россияне больше не хотят воевать и ждут переговоров, – опрос

Россияне. Фото: из открытых источников

В то же время российские граждане, одурманенные пропагандой, продолжают поддерживать путинский режим в намерении уничтожить Украину и ее государственность. Согласно опросу 76% россиян поддерживают действия российских военных в Украине.

Фактически результаты опроса показывают, что за летние месяцы россияне не стали меньше поддерживать оккупантов. Так, 46% россиян "определенно поддерживают" действия российских военных в Украине. 30% "скорее поддерживают" армию страны-агрессора. Против действия армии РФ выступили всего 17% опрошенных. 

Интересно, что больше всего армию оккупантов в Украине поддерживают люди преклонного возраста. Среди старшей возрастной группы 85% — за войну в Украине.

Треть респондентов считают, что такие люди, как они сами, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине: 10% полагают, что "безусловно несут", 23% -"в какой-то мере несут".

Обратной позиции придерживаются 60% опрошенных. С мая значительных изменений по этому вопросу не наблюдается.

Опрос Левада-центра проводился 25-31 августа 2022 года среди 1612 человек в возрасте от 18 лет.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Читайте также на портале "Комментарии" - Китай присоединился к РФ в учениях "Восток-2022": может ли возникнуть новая угроза.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.levada.ru/2022/09/01/konflikt-s-ukrainoj-avgust-2022-goda/
Теги:
comments

Обсуждения

Иван Сирко

сегодня, 13:14

По пули в лоб всем русским солдатам и тем кто поддерживает эту войну вот и все переговоры!!!

Правдоруб

сегодня, 12:54

Что вы несете что кацапы (не) хотят воевать, еще как хотят и каждый день это делают!!! Нах этих орков всех с нашей Украины!!!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!