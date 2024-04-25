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Россияне боятся, что ВСУ устроят Армагеддон 9 мая. Названы цели, куда может «прилететь»

В России боятся того, что Силы обороны устроят Армагеддон 7 и 9 мая, поскольку имеют беспилотники дальнего радиуса и ракеты ATACMS. Как заявил российский военный обозреватель Михаил Ходаренок, целей для ударов будет много

сегодня, 12:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил Ходаренок, получение Украиной ракет ATACMS свидетельствует о том, что Украина может атаковать Крымский мост. По его мнению, именно по нему ВСУ могут нанести первый и наиболее мощный удар, чтобы полностью разрушить этот мостовой переход.

Россияне боятся, что ВСУ устроят Армагеддон 9 мая. Названы цели, куда может «прилететь»

Горит российский корабль

Также россиянин не исключил, что Силы обороны ударят американскими ракетами также и по военным аэродромам и объектам хранения боеприпасов. По его словам, в 300-километровой полосе от переднего края находится значительное количество российских аэродромов оперативно-тактической авиации и площадок армейской авиации. Поэтому, считает Ходаренок, ракеты ATACMS могут создать существенные трудности для базирования всех типов летательных аппаратов. Иными словами, Сухопутные войска ВС РФ в значительной степени могут утратить непосредственную авиационную поддержку на поле боя, добавил он.

Кроме того, россиянин считает, что ВСУ точно попытаются испортить россиянам не только 9 мая, а и 7 мая – день инаугурации российского диктатора Владимира Путина. Для этого будут использовать свои беспилотники, которые ударят по тылам. При этом Ходаренок считает, что украинские дроны могут долететь даже до Урала и Сибири, а также до баз ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота в Мурманске.

Также россиянин рекомендует не забывать и о Черноморском флоте РФ, который Силы оборони регулярно обстреливают и шансов уцелеть у него очень мало.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Соединенные Штаты передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS. При этом, как заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, есть одно условие их использования. По его словам, Силы обороны должны применять их только на территории Украины.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/2024/04/25/18980600.shtml?updated
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