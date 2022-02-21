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Россияне боятся протестовать против войны с Украиной: правозащитник объяснил почему

Объяснение предоставил российский правозащитник Лев Пономарев

сегодня, 17:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Российский правозащитник заявил, что россияне боятся протестовать против войны с Украиной, поскольку, как он описал, их силой оттащили от его одиночного пикета. Об этом сообщает The Guardian.

Россияне боятся протестовать против войны с Украиной: правозащитник объяснил почему

Российский правозащитник Лев Пономарев - фото из открытых источников

Лев Пономарев рассказал независимой радиостанции "Эхо Москвы" о своем задержании после единоличного протеста против войны с Украиной.

Правозащитник сказал, что даже не успел начать протест, как полиция арестовала его, а на коллегу напали через несколько секунд.

Пономарев сообщил полиции, что уйдет сам, но они его оттащили, сказал он, выкручивая руки сзади. Но, как отметил правозащитник, "к счастью" его не избили.

На видеозаписи в воскресенье, 20 февраля, видно, как шестерых людей в Москве оттягивают от протеста против войны, как только они развернули баннеры.

Как сообщали ранее "Комментарии", Беларусь назвала условие вывода российских войск из страны. Россия разместила в Беларуси то, что НАТО называло своей наибольшей вооруженной угрозой после окончания Холодной войны для совместных учений, которые начались 10 февраля. Учения на севере от Украины должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля, но Минск объявил, что они будут продолжены, ссылаясь на усиление военной активности вблизи Беларуси и России.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ уже сообщили о якобы вторжении украинских войск в Россию, заявив о погибших. Кремль через подконтрольные медиа начал распространять информацию о сегодняшнем бое российских пограничников с украинскими военными, которые якобы пытались прорваться через границу в Ростовскую область.


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Источник: Российский правозащитник Лев Пономарев - фото из открытых источников
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