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Россияне будут платить за войну в Украине: что решили в Кремле

В РФ повышают штрафы за нарушение ПДД, а часть средств направят на финансирование войны

сегодня, 13:27
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Кречмаровская Наталия

Война против Украины, вероятно, становится для России все более дорогой. Средства на финансирование "военной машины" пытаются находить в "карманах" рядовых россиян. Именно такое решение приняло российское правительство. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

Россияне будут платить за войну в Украине: что решили в Кремле

Фото портал "Комментарии"

По данным Центра, в России ищут новые способы "вытащить из карманов собственных граждан деньги для финансирования войны". Отмечается, что ранее средства, полученные от штрафов за нарушение ПДД, оставались в бюджетах регионов. Однако в 2025 году ситуация изменится – с нового года четверть полученных средств будет уходить в федеральный бюджет РФ, то есть тратиться на войну с Украиной. Параллельно с этим в РФ решили повысить и сами штрафы.

"Средства, полученные от штрафов, для огромного военного бюджета России являются скудными. Однако для регионов РФ это значительные суммы, которые можно было бы вложить в развитие российских городов и сел. Впрочем, для кремлевского диктатора Путина интересы собственных граждан не являются приоритетом", — объяснили в Центре противодействия дезинформации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские военные пытаются деморализовать ВСУ, производя расстрелы военнопленных при свидетелях. О новых инструкциях, которые получили россияне, рассказал военный блогер Кирилл Сазонов.

Он рассказал, что военные РФ расстреливают военнопленных при максимально возможном количестве свидетелей.

Военных отметил, что такие инструкции получили вражеские войска, по крайней мере, в Курской области. Однако такая практика может применяться и на других направлениях.

Почему россияне предпринимают такие жестокие действия, читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12537
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