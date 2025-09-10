Участников войны против Украины Кремль превращает в дешевую рабочую силу. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"





Стало известно о новом сценарии "трудоустройства" участников так называемой "СВО", который предложили в Кремле. Члены совета по правам человека заявили, что вернувшихся с фронта военных нужно отправлять "строить новую сибирскую Россию". Как отмечают в Центре, такую инициативу в России объясняют как "заботу о ветеранах", однако фактически в Кремле хотят избавиться от проблемы, переселив ветеранов в отдаленные регионы.

"По словам главы совета по правам человека Сергея Караганова, после возвращения с войны, "ветераны должны не только пополнить управленческий класс, но и получить перспективную работу — строить инфраструктуру Сибири". В этой концепции их фактически рассматривают как трудовой ресурс, подобно тому, как это было во время сооружения Транссиба или БАМа", — пояснили в Центре.

Аналитики убеждены, что таким образом Москва просто создает иллюзию социальных лифтов для ветеранов, однако на самом деле это указывает на безразличие к их реальным потребностям.

“Тех, кого государство использовало в войне, теперь пытаются использовать еще раз — как дешевую рабочую силу для больших проектов", — отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России в 2025 году фиксируют пессимистическую тенденцию — российские туристы стали больше экономить в путешествиях по регионам.

В предыдущие годы туристы пытались заплатить сразу за все, брали трехразовое питание или все inclusive, чтобы не думать о расходах на месте. Однако в 2025 году существенно возросло количество тех бронирований, где либо отели без питания, либо апарт-отели.