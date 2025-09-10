Рубрики
Участников войны против Украины Кремль превращает в дешевую рабочую силу. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Стало известно о новом сценарии "трудоустройства" участников так называемой "СВО", который предложили в Кремле. Члены совета по правам человека заявили, что вернувшихся с фронта военных нужно отправлять "строить новую сибирскую Россию". Как отмечают в Центре, такую инициативу в России объясняют как "заботу о ветеранах", однако фактически в Кремле хотят избавиться от проблемы, переселив ветеранов в отдаленные регионы.
Аналитики убеждены, что таким образом Москва просто создает иллюзию социальных лифтов для ветеранов, однако на самом деле это указывает на безразличие к их реальным потребностям.
