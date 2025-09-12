Россияне хватаются за голову: уже поняли, что катастрофа неизбежна

Реальная экономика в России катится в пропасть – на это указывает не только закрытие и банкротство предприятий. В РФ фиксируют продолжение падения реальных доходов людей. Как отметили в Центре противодействия дезинформации, россияне вынуждены все больше экономить на продуктах и одежде, не говоря о более дорогих покупках.

Россияне. Фото из открытых источников

Отмечается, что за 8 месяцев 2025 года спрос на одежду сократился на 8%. Это в свою очередь приводит к заметному уменьшению торговых площадей. Не лучше ситуация и в сфере продовольственной торговли — продажи увеличивают исключительно те магазины, которые продают низкокачественные или просроченные продукты с максимальными скидками. Это, по данным аналитиков ЦПД, свидетельствует о падении покупательной способности людей.

“Несмотря на то, что российская пропаганда и Владимир Путин пытаются убедить россиян, что с экономикой России все хорошо, реальное положение дел фиксирует даже официальная российская статистика”, — отмечают в Центре.

Аналитики ЦПД отмечают, что реальная экономика России все глубже впадает в кризис, ведь Кремль финансирует продолжение войны против Украины, осуществляя огромные бюджетные вливания в ВПК и армию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что участников войны против Украины Кремль превращает в дешевую рабочую силу. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Стало известно о новом сценарии "трудоустройства" участников так называемой "СВО", который предложили в Кремле. Члены совета по правам человека заявили, что вернувшихся с фронта военных нужно отправлять "строить новую сибирскую Россию". Как отмечают в Центре, такую инициативу в России объясняют как "заботу о ветеранах", однако фактически в Кремле хотят избавиться от проблемы, переселив ветеранов в отдаленные регионы.



