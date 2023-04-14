Россияне и внешний мир: заблокируют ли в РФ доступ к YouTube, Telegram и Википедии, - эксперт

Об этом "Голосу Америки" заявил Стив Фелдстейн, аналитик, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, пишут "Комментарии".

Росія намагається відмежуватися від світу, за рахунок блокування міжнародних онлайн-ресурсів

В условиях блокирования международных онлайн-ресурсов, российское киберпространство отграничивается от всего цивилизованного мира.

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"Вопрос заключается в балансе между тем насколько далеко российские власти готовы развивать свою цензурную повестку дня. Потому что, безусловно, еще много вещей, которые в РФ готовы сделать, если они смогут нести расходы цифровой изоляции", — отмечает Стив Фелдстейн.

Как отмечает аналитик, блокировка Instagram и Facebook не совсем эффективные методы, ведь россияне активно применяют VPN. Не все VPN заблокированы.

"Призывы отключить YouTube тоже звучали, но этого не произошло", — продолжил международный эксперт.

Такие действия могут свидетельствовать о своем роде, признании Россией того, что она пытается "держать в кулаке весь русский народ" и контролировать информационное пространство, однако не хочет тотальной самоизоляции, как в Иране или Северной Корее. Этот вопрос приобретает политический характер, замечает Стив Фелдстейн.



"Думаю, что российские власти, исходя из своих политических интересов, пытаются придерживаться определенного баланса: понемногу блокировать что-то и одновременно поддерживать некую внешнюю активность", — добавил Стив Фелдстейн.

Напомним, "Комментарии" писали, на крупнейшем портале продвижения петиций Avaaz, создано новое обращение к международному сообществу. Так, в нем сообщается, что для поступков Путина может существовать только суд, а именно трибунал по образцу Нюрнбергского, когда судили за военные преступления против человечества руководителей нацистской Германии.

Читайте на сайте "Комментарии", в СБУ опровергли сообщение о том, что кафиры могут глушить мобильную связь и Интернет.



