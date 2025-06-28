Россияне уже ощутили влияние войны против Украины — ситуация в экономике РФ все сложнее, а граждане уже не могут выплачивать кредиты.

Россияне. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что россияне массово не выплачивают долги по кредиткам. По данным Forbes, более чем на три месяца просрочены платежи за 8,3 млн кредитных карт. Отмечается, что это худший показатель за последние годы. Цифра неплательщиков постоянно растет — еще год назад таких карт было 6,9 млн.

В конце мая этого года общая сумма такой просроченной задолженности составляла почти 576 млрд рублей. Этот показатель на 150 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году.

В Центре отмечают, что россияне не платят ни по старым долгам, ни по новым. Только в этом году количество клиентов, не плативших долги по карточкам более месяца, составило 2,35 млн человек. Аналитики прогнозируют, что к концу полугодия 2025 года количество таких неплательщиков увеличится до 3,84 млн, что станет рекордом в этом банковском сегменте.

"Это еще одно доказательство, что российская экономика — в тупике. Безумные расходы на войну и санкции разрушают не только экономику, но и жизнь рядовых россиян. Вместо будущего — долг, вместо благосостояния — просрочка. И пока будет продолжаться война, ситуация для граждан РФ будет лишь ухудшаться", - объяснили ситуацию в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти ставят пропаганду на первое место, часто забывая о первоочередных потребностях собственного народа. Несмотря на экономический кризис, сокращение социальных программ и закрытие больниц в регионах, Россия продолжает щедро финансировать пропаганду, направленную на иностранцев, "разделяющих ценности РФ".



