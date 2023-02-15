Россияне испугались из-за сине-желтого цвета на их домах

Жители города Сусуман в Магаданской области Российской Федерации испугались возможных последствий из-за того, что их дома планировали покрасить в сине-желтый цвет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россияне испугались синего и желтого цвета на доме

В России очередная паника из-за любых признаков украинской символики. Так жители российского города Сусуман в Магаданской области запаниковали, заметив, что их дома начали красить синим и желтым цветом.

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Как сообщают российские СМИ, за сине-желтую символику могут выписать штраф целому дому из-за дискредитации российской армии. Чтобы избежать штрафов и любых подозрений, жители города обратились в администрацию по просьбе остановить работы по покраске дома.

Просмотреть сине-желтые линии на домах жителей России можно ниже:





Администрация города Сусуман пыталась успокоить испуганных жителей и ответила на запрос россиян, кроме желтого и синего цветов, дома будут содержать еще оранжевые линии. Поэтому работы, еще не законченные и всеобщая окраска не будет дискредитировать российскую армию.





Открытым остается вопрос, как синий и желтый цвета могут дискредитировать армию Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пропагандист Кремля Владимир Соловьев призывает россиян уходить на фронт, однако скрывает своих сыновей от мобилизации. Дети пропагандиста находятся вне Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о министре обороны Великобритании Бене Уоллесе, который назвал сколько процентов российской армии находится в Украине. По мнению британского чиновника, это 97%.