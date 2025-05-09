Россияне изменили свое мнение о войне в Украине: сколько хочет мира

Все меньше россиян поддерживают идею продолжения войны в Украине, а в противоположность этому растет доля сторонников переговоров и мира. Тем не менее, россияне считают, что окончательное решение должен принять Владимир Путин.

Русские устали от войны. Фото из открытых источников

Согласно данным "Левада-центра", в 2025 году 30% россиян хотят продолжения войны в Украине. Это самый низкий показатель так называемой "партии войны" с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В прошлом году поддержка войны среди россиян была на 9 процентных пунктов выше, а в 2022 – на 14.

Как указывает "Левада-центр", основными сторонниками продолжения войны стали россияне старше 55 лет.

За начало мирных переговоров для окончания войны в Украине выступает 61% опрошенных россиян. Это повторение рекорда, также фиксированного в январе этого года. Меньше всего россияне хотели мира в мае 2023 года – 45%. Тогда беспилотники впервые атаковали Москву, однако теперь доля сторонников переговоров выросла на 16 процентных пунктов.

Несмотря на уменьшение доли россиян, желающих продолжения войны в Украине, большинство граждан России считают, что решение о переговорах должен принять Владимир Путин. Также опрос обнаружил, что 40% россиян считают, что война против Украины нанесла России больше вреда, чем пользы. Однако это не превращается в фактор давления на российские власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин рассказал свою версию, почему начал войну против Украины.

Также "Комментарии" писали о том, как россиян разозлили носки на которых был изображен Кремль в огне.