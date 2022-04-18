Россияне массово отказываются воевать против Украины: разведка назвала причину

В вооруженных силах России все больше военных отказывается участвовать в войне против Украины. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Российский оккупант - фото из открытых источников

"В армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Так подтверждено, что среди "контрактников" в подразделениях 150 мотострелковой дивизии 8 армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60-70% от общего количества личного состава", — пишет ГУР.

С военными, отказывающими воевать, "работают" заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ.

"Тем, кого не удалось убедить, заносят запись в личное дело: "Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины". Аналогичную запись получают те, кто до сих пор не принимал участия в войне против Украины, а остались в так называемому "стратегическому резерву" в пунктах постоянной дислокации.Тем, кто прибыл в части в ходе ротации, но отказался от участия в боевых действиях, в военный билет ставят штамп: "Совершил уклонение от исполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории Украины", – говорится в сообщении ГУР.

Также россия применяет "специфические" методы убеждения: обещанные деньги за ранение или контузию выплачивают только если военнослужащий вернулся в подразделение для дальнейшего участия в войне. В противном случае у российских военных появляются проблемы с оформлением документов и получением медицинских услуг.

"Одновременно, российское командование предпринимает меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела накапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области. Многие тела находятся в моргах уже более месяца", — пишет ГУР.

Как сообщали ранее "Комментарии", В ГУР назвали две причины, зачем Путин приказал обстреливать территорию РФ.

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