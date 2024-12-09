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Россияне могут заставить Путина пойти на территориальные уступки: что должно произойти

Показатели как на макро-, так и на микроуровне свидетельствуют, что РФ проигрывает экономически

9 декабря 2024, 23:26
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Лиля Воробьева

  Экономическая ситуация в России ухудшается под влиянием санкций и это может привести к социальным протестам уже весной, считает финансовый аналитик и бывший член Совета НБУ Виталий Шапран. он подчеркнул, что украинскому обществу следует подождать с вопросом мирного соглашения с РФ, поскольку экономические показатели страны-агрессора демонстрируют серьезный упадок.

Россияне могут заставить Путина пойти на территориальные уступки: что должно произойти

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Шапран объяснил, что ключевыми индикаторами экономического состояния России являются курс рубля и ставка Центрального банка. Оба эти показателя сигнализируют об отрицательных трендах.

"Действия руководства российской экономики направлены на концентрацию ресурсов в военной сфере, но этот подход имеет ограниченный срок эффективности – максимум несколько месяцев. После этого ресурсы будут исчерпаны, и ситуация станет еще хуже", – отметил эксперт.

Шапран подчеркнул, что военная экономика характеризуется большими затратами без долгосрочной отдачи. усиливает экономическое давление.

"Украина могла бы оказаться в похожей ситуации еще год назад, если бы не поддержка партнеров из Запада, Японии и Южной Кореи. У России был больший запас прочности, но сейчас все экономические показатели свидетельствуют, что она проиграет. Это создает возможности для дипломатических уступок со стороны РФ , особенно если в некоторых регионах, таких как Чита или Камчатка, начнутся проблемы с обеспечением базовых потребностей, — добавил он.

Шапран также призвал Украину усилить экономическое давление на Россию из-за санкционной политики. Он подчеркнул необходимость поиска оффшорных фондов РФ, конфискации замороженных активов и передачи их Украине.

"Эффективная экономическая политика, направленная на ускорение упадка экономики России, является ключом к завершению войны в нашу пользу," – подытожил аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стали известны минимальные результаты войны, которые устроят Путина.



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Источник: https://glavred.net/interview/u-rosiji-pochinayetsya-italiyskiy-strayk-putin-bojitsya-buntu-oligarhiv-shapran-10620944.html?_gl=1*1ebfgif*_ga*MTkxMjQ2OTcyOS4xNjcyOTg2OTYz*_ga_DJ92DWMFMY*MTczMzc2NDUxNS4yODAuMC4xNzMzNzY0NTE1LjYwLjAuMA..*_ga_469S5CDDYP*MTczM
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