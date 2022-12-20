logo

BTC/USD

16872.98

ETH/USD

1214.86

LTC/USD

65.33

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне находятся в состоянии разорванного сознания, - российское социсследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне находятся в состоянии разорванного сознания, - российское социсследование

Института конфликтологии и анализа России, начавшего ежемесячный социологический мониторинг российского общества под названием «Зеркало России»

сегодня, 22:17
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Как информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасностиИнститут конфликтологии и анализа России приступил к ежемесячному социологическому мониторингу российского общества под названием "Зеркало России", пишут "Комментарии".

Россияне находятся в состоянии разорванного сознания, - российское социсследование

В России у 60% жителей уже есть близкие, друзья или знакомые, которых недавно мобилизовали

В целом же россияне дают противоречивые ответы. С одной стороны, 62% считает, что события в Российской Федерации развиваются в правильном направлении. С другой стороны, главной проблемой называют "специальную военную операцию" ("СВО") – эту проблему главной назвали 50% опрошенных.

Все другие проблемы – низкие зарплаты и пенсии, рост цен, дорогостоящее медицинское обслуживание – отошли для опрошенных на второй план.

73% респондентов испытывают оптимизм, когда думают о будущем РФ и собственном будущем. Однако почти 60% россиян имеют близких, друзей или знакомых, которых недавно мобилизовали, а треть уже есть у тех, кто погиб во время "специальной военной операции".

61% населения полагает, что частичная мобилизация осенью была правильным решением. И в то же время более половины называет ее несправедливым по социальному признаку, когда мобилизовали преимущественно неимущих граждан без связей.

Половина россиян выступают за то, чтобы у "СВО" не было предельных временных рамок и длилось сколько нужно. С другой стороны, 69% бы положительно восприняли, если бы она завершилась уже завтра. Лишь 3% опрошенных считают, что "специальная военная операция" достигла всех поставленных целей и 39% считают, что она достигла их отчасти. В то же время, 74% положительно оценили отступление российских войск из Херсона. Что касается ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, то российское общество более однозначно: 63% поддерживают эти действия своего военно-политического командования. Против выступают более чем вдвое меньше россиян.

Всего было опрошено 1208 респондентов. Исследование прошло с 26 ноября по 9 декабря 2022 г. по общероссийской выборке.

Как ранее говорилось на портале "Комментарии", российская пропагандистка Ольга Скабеева утверждает, что РФ должна и дальше запускать ракеты, ведь поражение принесет для России большие расходы и все виновные должны будут заплатить.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!