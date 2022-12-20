Россияне находятся в состоянии разорванного сознания, - российское социсследование

Как информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Институт конфликтологии и анализа России приступил к ежемесячному социологическому мониторингу российского общества под названием "Зеркало России", пишут "Комментарии".



В России у 60% жителей уже есть близкие, друзья или знакомые, которых недавно мобилизовали

В целом же россияне дают противоречивые ответы. С одной стороны, 62% считает, что события в Российской Федерации развиваются в правильном направлении. С другой стороны, главной проблемой называют "специальную военную операцию" ("СВО") – эту проблему главной назвали 50% опрошенных.

Все другие проблемы – низкие зарплаты и пенсии, рост цен, дорогостоящее медицинское обслуживание – отошли для опрошенных на второй план.

73% респондентов испытывают оптимизм, когда думают о будущем РФ и собственном будущем. Однако почти 60% россиян имеют близких, друзей или знакомых, которых недавно мобилизовали, а треть уже есть у тех, кто погиб во время "специальной военной операции".

61% населения полагает, что частичная мобилизация осенью была правильным решением. И в то же время более половины называет ее несправедливым по социальному признаку, когда мобилизовали преимущественно неимущих граждан без связей.

Половина россиян выступают за то, чтобы у "СВО" не было предельных временных рамок и длилось сколько нужно. С другой стороны, 69% бы положительно восприняли, если бы она завершилась уже завтра. Лишь 3% опрошенных считают, что "специальная военная операция" достигла всех поставленных целей и 39% считают, что она достигла их отчасти. В то же время, 74% положительно оценили отступление российских войск из Херсона. Что касается ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, то российское общество более однозначно: 63% поддерживают эти действия своего военно-политического командования. Против выступают более чем вдвое меньше россиян.

Всего было опрошено 1208 респондентов. Исследование прошло с 26 ноября по 9 декабря 2022 г. по общероссийской выборке.

Как ранее говорилось на портале "Комментарии", российская пропагандистка Ольга Скабеева утверждает, что РФ должна и дальше запускать ракеты, ведь поражение принесет для России большие расходы и все виновные должны будут заплатить.

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