Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В феврале большинство россиян хотели бы начать мирные переговоры для окончания войны против Украины. Главной причиной необходимости переговоров россияне называют большие потери и многие жертвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование "Левада Центр".
Большинство россиян хотят мирных переговоров
Согласно результатам опроса "Левада Центр", 31% россиян поддерживают продолжение боевых действий на войне – самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения. Большинство, 59% опрошенных считают, что нужно начать вести мирные переговоры.
Главные причины, почему россияне выступают за проведение мирных переговоров:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне назвали главную причину, почему, по их мнению, нужно продолжать войну против Украины - необходимость идти до конца, закончить начатое и достичь целей, которые поставил российский диктатор Владимир Путин.
Также "Комментарии" писали о результатах опроса, который показал, хотят ли украинцы договариваться с Россией об окончании войны. Около 2/3 респондентов поддерживают прямые переговоры Украины с Россией.
Новости