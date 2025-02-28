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Россияне назвали главную причину, почему Путину нужно идти на мирные переговоры

Россияне хотят мирных переговоров из-за потерь на войне и большого количества жертв.

28 февраля 2025, 16:44
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Slava Kot

В феврале большинство россиян хотели бы начать мирные переговоры для окончания войны против Украины. Главной причиной необходимости переговоров россияне называют большие потери и многие жертвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование "Левада Центр".

Россияне назвали главную причину, почему Путину нужно идти на мирные переговоры

Большинство россиян хотят мирных переговоров

Согласно результатам опроса "Левада Центр", 31% россиян поддерживают продолжение боевых действий на войне – самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения. Большинство, 59% опрошенных считают, что нужно начать вести мирные переговоры.

Главные причины, почему россияне выступают за проведение мирных переговоров:

  • — многие жертвы / люди гибнут / люди страдают / беженцы — 54%;
  • — война никому не нужна / надоела война / усталость – 14%;
  • — чтоб окончить войну – 13%;
  • — людям нужен мир / лучше плохой мир, чем война – 9%;
  • — нужно договариваться / нужны переговоры – 8%;
  • — война слишком затянулась – 6%;
  • — война это ущерб / страдает экономика – 3%;
  • — война бессмысленна / все стоит на месте – 3%;
  • — страшно от войны / война на территории РФ / начались теракты – 2%;
  • — дальше может быть хуже – 1%;
  • — другое – 2%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне назвали главную причину, почему, по их мнению, нужно продолжать войну против Украины - необходимость идти до конца, закончить начатое и достичь целей, которые поставил российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, который показал, хотят ли украинцы договариваться с Россией об окончании войны. Около 2/3 респондентов поддерживают прямые переговоры Украины с Россией.



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Источник: https://www.levada.ru/2025/02/28/konflikt-s-ukrainoj-vnimanie-podderzhka-otnoshenie-k-peregovoram-i-vozmozhnym-ustupkam-mnenie-o-razlichnyh-usloviyah-mirnogo-soglasheniya-v-fevrale-2025-goda/
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