Россияне назвали главную причину, почему Путину нужно идти на мирные переговоры

В феврале большинство россиян хотели бы начать мирные переговоры для окончания войны против Украины. Главной причиной необходимости переговоров россияне называют большие потери и многие жертвы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование "Левада Центр".

Большинство россиян хотят мирных переговоров

Согласно результатам опроса "Левада Центр", 31% россиян поддерживают продолжение боевых действий на войне – самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения. Большинство, 59% опрошенных считают, что нужно начать вести мирные переговоры.

Главные причины, почему россияне выступают за проведение мирных переговоров:

— многие жертвы / люди гибнут / люди страдают / беженцы — 54%;

— война никому не нужна / надоела война / усталость – 14%;

— чтоб окончить войну – 13%;

— людям нужен мир / лучше плохой мир, чем война – 9%;

— нужно договариваться / нужны переговоры – 8%;

— война слишком затянулась – 6%;

— война это ущерб / страдает экономика – 3%;

— война бессмысленна / все стоит на месте – 3%;

— страшно от войны / война на территории РФ / начались теракты – 2%;

— дальше может быть хуже – 1%;

— другое – 2%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне назвали главную причину, почему, по их мнению, нужно продолжать войну против Украины - необходимость идти до конца, закончить начатое и достичь целей, которые поставил российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, который показал, хотят ли украинцы договариваться с Россией об окончании войны. Около 2/3 респондентов поддерживают прямые переговоры Украины с Россией.