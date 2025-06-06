Россияне назвали самые дружественные страны: кто в списке

В России растет поддержка авторитарных режимов, которые россияне относят к "дружественным" к РФ странам. Большинство россиян считают главными союзниками России Белоруссию, Китай, Индию и Северную Корею. В то же время симпатии к некоторым традиционным партнерам снизились.

Китай один из "друзей" России. Фото из открытых источников

Согласно опросу "Левада-Центр", Белоруссия уже более 15 лет сохраняет статус ближайшего союзника России. В мае 2025 года ее таковым назвали 80% россиян. Это один из самых высоких результатов за все время опросов.

На втором месте в рейтинге "дружественных" к России стран оказался Китай — 64%. Еще 10 лет назад этот показатель был почти вдвое ниже. Особые изменения заметны в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Казахстан оказался на третьей позиции – 36%. Его результат в последние годы колеблется на уровне 30–40%.

Среди неожиданных "друзей" России оказалась Северная Корея. Если до 2022 года ее союзником считали менее 10% россиян, то теперь уже 30% относят КНДР к "дружественным" странам. Такое изменение произошло после полномасштабного вторжения в Украину, привлечения северокорейских солдат и оружия к войне и резкого ухудшения отношений России с Западом.

Также значительно возрос уровень симпатий и к Индии. Ее дружеской назвали 32% россиян. Это тоже новый максимум за весь период наблюдений.

Самые "дружественные" к России страны

На фоне роста поддержки Китая, Северной Кореи и Индии другие традиционные партнеры России потеряли позиции. Доля тех, кто называет Иран союзником, снизилась с 22% в мае 2024 года до 11% в 2025 году. Армению же считают дружественным государством только 9% россиян. Это самый низкий показатель с 2012 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщил о списке недружественных стран к России и какое место в нем заняла Украина.



