Подавляющее большинство граждан РФ испытывают недоверие друг к другу.

Россияне не доверяют своим соотечественникам. Фото из открытых источников

Как показал опрос ВЦИОМ, только 24% россиян считают, что окружающим можно доверять. В то же время, 73% россиян считают, что к окружающим нужно относиться с "осторожностью". Треть опрошенных уверены, что другие люди их обманут, если только представится такая возможность. Причем среди молодежи 18-24 лет эта доля достигает 45%.

Низкий уровень межличностного доверия между россиянами сформировался еще в кризис 1990-х годов, объяснил результаты опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. В 2000-х годах доверие россиян друг к другу начало восстанавливаться, но процесс остановили повышение пенсионного возраста 2018 года, пандемия и война.

Отмечается, что уровень межличностного доверия в России значительно ниже, чем в западных странах. В Канаде уровень взаимного доверия – 71%, в США – 58%, в Нидерландах – 74%, в Швеции – 71%, в Великобритании и Германии – 67% и 59% соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская оборона в Донецкой области осталась без снарядов и солдат после наступления ВСУ на Курскую область РФ. Как сообщает издание The Financial Times, Курская операция ВСУ ускорила наступление России на Донбассе. "Это произошло, в частности, из-за снятия с этого участка фронта до 10 тысяч украинских военных, среди которых и элитные десантно-штурмовые подразделения", — пишет издание. Украинские офицеры, сейчас воюющие на российской территории, рассказали, что приоритет в обеспечении боеприпасами и солдатами теперь отдается Курскому направлению.