Россияне не скроются: тотальный контроль в России введут уже с сентября

Кречмаровская Наталия
В России покупателей SIM-карт с сентября будут обязательно снимать на камеру. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что с 1 сентября 2025 года все точки продаж SIM-карт в России должны быть оборудованы видеокамерами.
Россияне. Фото из открытых источников
Постановлением правительства РФ определено, что камеры будут фиксировать действия клиента и представителя оператора при заключении договора, записи будут храниться не менее 30 дней.
На самом деле, по данным аналитиков, эти меры имеют другую цель – расширение государственного контроля за цифровой коммуникацией.
