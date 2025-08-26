В России покупателей SIM-карт с сентября будут обязательно снимать на камеру. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что с 1 сентября 2025 года все точки продаж SIM-карт в России должны быть оборудованы видеокамерами.

Россияне. Фото из открытых источников

Постановлением правительства РФ определено, что камеры будут фиксировать действия клиента и представителя оператора при заключении договора, записи будут храниться не менее 30 дней.

"Официально власти объясняют изменения "защитой потребителей" и "повышением безопасности при заключении договоров". Новые требования устанавливают, какими должны быть помещения и техническое оборудование для продажи SIM-карт", — сообщили в ЦПД.

На самом деле, по данным аналитиков, эти меры имеют другую цель – расширение государственного контроля за цифровой коммуникацией.

"Кремль усиливает надзор за гражданами, вводя превентивный мониторинг и увеличивая возможности для слежения за активностью населения в условиях возрастающих рисков для режима", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России обостряется кризис — фиксируется обвал продаж китайских авто. Это одно из последствий продолжения войны против Украины.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что за первые семь месяцев этого года, было продано на 27% меньше машин из КНР, чем за аналогичный период прошлого. Эксперты отмечают, что темпы падения ежемесячно ускоряются и касаются не только бюджетного сегмента рынка, но и премиального.

В действительности огромные расходы на войну привели к кризису кредитования, падению производства во многих отраслях и существенному уменьшению доходов населения.



