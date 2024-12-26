logo

BTC/USD

96245.75

ETH/USD

3396.17

LTC/USD

103.78

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне объявят чрезвычайное положение: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне объявят чрезвычайное положение: что произошло

Погода диктует свои условия, воздух прогревается, и нефтепродукты поднимаются

26 декабря 2024, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Краснодарском крае РФ, а также на территории оккупированного российскими войсками Крыма намерены объявить чрезвычайное положение. Причиной стала утечка мазута из двух танкеров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикациях российских СМИ.

Россияне объявят чрезвычайное положение: что произошло

Утечка мазута из танкеров в Черное море. Фото из открытых источников

"Из-за разлива мазута на побережьях в Крыму и Краснодарском крае будет введен статус федеральной ЧС", — отметил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов ("Гоблин").

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района "затянулся и не прекращается".

Ранее на территории Краснодарского края был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня.

"Сначала, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы собрать его в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается, и нефтепродукты поднимаются", — сказал чиновник.

Два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря из-за небольшого шторма в Керченском проливе, когда высота волн достигала всего 2 метров. Оба судна перевозили низкокачественный нефтепродукт, известный как мазут.

В результате в Черное море вылилось более 4300 тонн тяжелого мазута. По словам официальных лиц, загрязнено около 55 км береговой линии.

Читайте также на портале "Комментарии" — 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение российские танкеры "волгонефть-212" и "волгонефть-239", перевозившие по четыре тысячи тонн мазута. Истинная причина аварии заключается в том, что танкеры, построенные еще в 1960-1970-х годах, не были приспособлены к сложным погодным условиям. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости