Россияне объявят чрезвычайное положение: что произошло

В Краснодарском крае РФ, а также на территории оккупированного российскими войсками Крыма намерены объявить чрезвычайное положение. Причиной стала утечка мазута из двух танкеров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикациях российских СМИ.

Утечка мазута из танкеров в Черное море. Фото из открытых источников

"Из-за разлива мазута на побережьях в Крыму и Краснодарском крае будет введен статус федеральной ЧС", — отметил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов ("Гоблин").

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района "затянулся и не прекращается".

Ранее на территории Краснодарского края был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня.

"Сначала, по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы собрать его в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается, и нефтепродукты поднимаются", — сказал чиновник.

Два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря из-за небольшого шторма в Керченском проливе, когда высота волн достигала всего 2 метров. Оба судна перевозили низкокачественный нефтепродукт, известный как мазут.

В результате в Черное море вылилось более 4300 тонн тяжелого мазута. По словам официальных лиц, загрязнено около 55 км береговой линии.

Читайте также на портале "Комментарии" — 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение российские танкеры "волгонефть-212" и "волгонефть-239", перевозившие по четыре тысячи тонн мазута. Истинная причина аварии заключается в том, что танкеры, построенные еще в 1960-1970-х годах, не были приспособлены к сложным погодным условиям. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



