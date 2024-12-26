Россияне нашли способы покупать дорогие брендовые вещи даже после введения санкций, ограничивающих экспорт товаров люкс-класса стоимостью более 300 евро. Состоятельные покупатели активно пользуются услугами перекупщиков, личных шоперов и контрабандистов. К примеру, недавно в Россию доставили более 300 сумок Bottega Veneta через Дубай, хотя их средняя цена составляет около 1 800 долларов за единицу.

Как россияне обходят санкции на люксовые товары

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году многие европейские бренды покинули российский рынок, а ЕС ввел запрет на экспорт дорогостоящих товаров. Однако российские клиенты не отказались от привычки покупать люксовые вещи. Часть брендов и их импортеры обнаружили способы избежать ограничений. Они переправляют товары через третьи страны, не соблюдающие санкционную политику.

Таможенные данные подтверждают, что через такие страны как ОАЭ и Китай в Россию поставляют новые коллекции западных дизайнеров. К примеру, партии товаров часто маскируют под личные покупки. Для этого с вещей снимают бирки, а в документах искусственно занижают их стоимость.

После введения санкций роль посредников выросла в разы. Они организуют доставку товаров напрямую или через несколько стран. Один из шоперов в Италии признался, что еженедельно отправляет в Россию до 20 посылок и зарабатывает около 6 000 евро.

Ранее "Комментарии" писали, что из-за санкций и других факторов Кремль имеет кономические ограничения . Это, вероятно, будет препятствовать его усилиям по навязыванию политики борьбы с долгосрочным демографическим спадом в РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).