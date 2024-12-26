logo

BTC/USD

96245.75

ETH/USD

3396.17

LTC/USD

103.78

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне плюют на санкции: люди продолжают покупать брендовые вещи
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне плюют на санкции: люди продолжают покупать брендовые вещи

Запрещено не значит невозможно: российский рынок люкса живет и процветает

26 декабря 2024, 13:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Россияне нашли способы покупать дорогие брендовые вещи даже после введения санкций, ограничивающих экспорт товаров люкс-класса стоимостью более 300 евро. Состоятельные покупатели активно пользуются услугами перекупщиков, личных шоперов и контрабандистов. К примеру, недавно в Россию доставили более 300 сумок Bottega Veneta через Дубай, хотя их средняя цена составляет около 1 800 долларов за единицу.

Россияне плюют на санкции: люди продолжают покупать брендовые вещи

Как россияне обходят санкции на люксовые товары

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году многие европейские бренды покинули российский рынок, а ЕС ввел запрет на экспорт дорогостоящих товаров. Однако российские клиенты не отказались от привычки покупать люксовые вещи. Часть брендов и их импортеры обнаружили способы избежать ограничений. Они переправляют товары через третьи страны, не соблюдающие санкционную политику.

Таможенные данные подтверждают, что через такие страны как ОАЭ и Китай в Россию поставляют новые коллекции западных дизайнеров. К примеру, партии товаров часто маскируют под личные покупки. Для этого с вещей снимают бирки, а в документах искусственно занижают их стоимость.

После введения санкций роль посредников выросла в разы. Они организуют доставку товаров напрямую или через несколько стран. Один из шоперов в Италии признался, что еженедельно отправляет в Россию до 20 посылок и зарабатывает около 6 000 евро.

Ранее "Комментарии" писали, что из-за санкций и других факторов Кремль имеет кономические ограничения . Это, вероятно, будет препятствовать его усилиям по навязыванию политики борьбы с долгосрочным демографическим спадом в РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/0c30c5a7-44fb-4be3-af52-553e02bf8adc
Теги:

Новости

Все новости