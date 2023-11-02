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Россияне поддерживают ВСУ: Путин распорядился заблокировать сайты помощи

В РФ испугались, что россияне поддерживают ВСУ

сегодня, 17:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на быструю блокировку сайтов, собирающих деньги для поддержки украинской армии. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские СМИ.

Россияне поддерживают ВСУ: Путин распорядился заблокировать сайты помощи

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Теперь генеральный прокурор России и его заместители получили полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки сайтов, собирающих средства для ВСУ. 


Отмечается, что закон был разработан комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства. 

Показательно, что уголовным кодексом РФ уже предусмотрена ответственности за подобные "деяния", вплоть до пожизненного лишения свободы. В частности, в РФ запрещено оказывать финансовую и материально-техническую помощь иностранному государству, направленную против безопасности России. 

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Ллойд Остин, аргументируя важность помощи как Израилю, так и Украине, акцентировал, что глобальная безопасность напрямую будет зависеть от исхода этих войн. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости прекращения существования РФ в том состоянии, в котором она сейчас. Лишь так, считает он, удастся избежать еще большей войны в будущем. Ну, а Северная Корея, активно поставляющая России снаряды для войны против Украины (и, похоже, получая взамен помощь в запуске шпионского спутника), предупреждает, что вскоре начнется Третья мировая войн. О чем говорят эти заявления и приготовления ряда стран? Есть ли еще возможность остановить мировую войну – или она уже идет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2023/11/02/putin-na-617-den-voini-potreboval-blokirovat-saiti-pomoschi-vsu-a112090
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