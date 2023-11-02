Россияне поддерживают ВСУ: Путин распорядился заблокировать сайты помощи

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на быструю блокировку сайтов, собирающих деньги для поддержки украинской армии. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские СМИ.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Теперь генеральный прокурор России и его заместители получили полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки сайтов, собирающих средства для ВСУ.

Отмечается, что закон был разработан комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства.

Показательно, что уголовным кодексом РФ уже предусмотрена ответственности за подобные "деяния", вплоть до пожизненного лишения свободы. В частности, в РФ запрещено оказывать финансовую и материально-техническую помощь иностранному государству, направленную против безопасности России.

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