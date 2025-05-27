Россияне после критики Трампом Путина придумали "диагноз" президента США

После того как президент США Дональд Трамп выразил жесткую критику в адрес Владимира Путина из-за ракетных ударов по территории Украины, в российских соцсетях значительно активизировалась волна негативных сообщений относительно самого Трампа.

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Особенно в сети "ВКонтакте" заметно возросло количество сообщений, которые создают так называемые "кремлевские боты" — автоматизированные аккаунты, координированно распространяющие пропагандистские месседжи. В этих комментариях Трампа обвиняют в "деменции" и "биполярном расстройстве", а также унижают, называя его "клоуном" и "шоуменом".

Об этом сообщает российское издание "Агентство", ссылающееся на данные проекта "Ботнадзор", занимающееся мониторингом деятельности ботов в российском сегменте соцсетей. По информации представителя "Ботнадзора", только за 26 мая боты опубликовали 951 комментарий с упоминаниями Трампа. В общей сложности за один день было оставлено более 8 тысяч комментариев, из которых примерно каждый восьмой касался американского лидера.

Ранее кремлевские "тролли" в своих высказываниях по Трампу придерживались сдержанного и умеренного тона. Однако после публичной критики Путина со стороны Трампа — назвавшего российского президента "сумасшедшим" на фоне массированных ракетных атак по Киеву — нарратив кардинально сменился резко негативным. Военные действия, а также внутриполитические события в Украине продолжают вызывать оживленную реакцию и в США и России, что способствует усилению информационной войны.

"Комментарии" уже писали, что на прошлой неделе Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина в связи с усилением ракетных обстрелов Украины. Как отмечает CNN, дальнейшие шаги США по войне зависят от того, подкрепит ли президент свои слова реальными действиями. В Кремле рассчитывают, что этого не произойдет.