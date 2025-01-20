Война, развязанная Россией против Украины, имеет серьезные последствия для жизни граждан РФ, и эти изменения уже ощутимы для значительной части населения. Согласно данным социологического опроса, проведенного Институтом социально-политических исследований РАН в апреле 2024 года, почти половина россиян (47,6%) сообщили об ухудшении своей ситуации в результате войны.

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В частности, почти 23% респондентов претерпели изменения в своем физическом или психическом здоровье из-за боевых действий. Это включает как обострение хронических заболеваний, так и стрессовые расстройства, вызванные войной. Кроме того, 12,4% признали, что возросли их расходы на повседневные нужды, и только 4,3% опрошенных отметили, что война непосредственно коснулась их из-за смерти или ранения близких или друзей, участвовавших в боевых действиях.

Проблемы на работе переживают 2,8% респондентов, а еще столько же людей жалуются на отсутствие импортных товаров, ранее доступных в российских магазинах. Также 2,3% опрошенных сообщили, что разница во взглядах на войну привела к осложнениям в семейных отношениях.

Однако есть и те, кто не испытывает значительных изменений в своей жизни. Только 29,2% респондентов отметили, что конфликт не повлиял на их повседневные дела. Еще 9,6% указали, что родственники или друзья участвуют в боевых действиях, а 2,3% обнаружили обеспокоенность по поводу возможности быть мобилизованными.

Несмотря на заявления об определенном экономическом росте в первые месяцы войны, в октябре 2024 стало известно, что экономика России достигла пика, и сейчас она переживает спад. Ожидается, что в 2025 году страна столкнется с серьезными экономическими трудностями из-за продления санкций и боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" писал, что с февраля 2022 года в подразделениях воздушно-десантных войск (НДС) России зафиксировано 6445 случаев дезертирства и самовольного ухода из частей (СЗЧ). Из этого количества 3713 человек уже задержаны и наказаны, в то время как 2732 военнослужащих до сих пор находятся в розыске, сообщает проект "Хочу жить", действующий при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.