logo

BTC/USD

99052.63

ETH/USD

3316.18

LTC/USD

91.21

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне пугают Европу: распространяют карту времени подлета ракет в страны ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне пугают Европу: распространяют карту времени подлета ракет в страны ЕС

В России опубликована карта под названием "возможный радиус поражения и время подлета ракеты "Орешник"".

22 ноября 2024, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После удара баллистической ракетой по Украине россияне начали распространять карту на которой обозначили европейские города и время подлета к ним своей баллистической ракеты "Орешник".

Россияне пугают Европу: распространяют карту времени подлета ракет в страны ЕС

Карта с неправильными границами Украины и временем подлета ракет РФ к странам НАТО

Карта под названием "возможный радиус поражения и время подлета ракеты "Орешник"" появилась в российских социальных сетях и сайтах. На ней обозначен Киев, к которому подлет баллистической ракеты "Орешник" составляет 5,5 минут.

Кроме того, россияне вычислили подлет и к другим странам, которые являются членами НАТО:

  • — Вильнюс – 8,3 минуты
  • — База ВМС США в Румынии – 9,4
  • — Хельсинки – 10 минут
  • — База ВМС США в Польше – 11,1 минуты
  • — Рамштайн в Германии – 15 минут
  • — Париж – 17,2 минуты
  • — Лондон – 17,7 минуты

Еще одна стрелка указывает направление за океан в сторону Соединенных Штатов.

Также на карте территория Украины указана не в официальных международных границах.

Напомним, что 21 ноября Россия применила баллистическую ракету "Орешник" и нанесла удар по Днепру. После этого Путин выступил с заявлением, где указал, что это якобы последовал ответ за использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Также по его словам, радиус действия ракеты "Орешник" составляет до 5 500 км, а скорость около 3 км/сек.

В то же время президент Владимир Зеленский указывает, что именно Россия усиливает уровень эскалации, ведь Украина не впервые наносит удары по территории РФ, кроме того, российский диктатор привлек на войну северокорейских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России угрожают нанести ядерный удар по Аляске.

Также "Комментарии" писали о том, что такое баллистическая ракета "Орешник".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости