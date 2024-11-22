Россияне пугают Европу: распространяют карту времени подлета ракет в страны ЕС

После удара баллистической ракетой по Украине россияне начали распространять карту на которой обозначили европейские города и время подлета к ним своей баллистической ракеты "Орешник".

Карта с неправильными границами Украины и временем подлета ракет РФ к странам НАТО

Карта под названием "возможный радиус поражения и время подлета ракеты "Орешник"" появилась в российских социальных сетях и сайтах. На ней обозначен Киев, к которому подлет баллистической ракеты "Орешник" составляет 5,5 минут.

Кроме того, россияне вычислили подлет и к другим странам, которые являются членами НАТО:

— Вильнюс – 8,3 минуты

— База ВМС США в Румынии – 9,4

— Хельсинки – 10 минут

— База ВМС США в Польше – 11,1 минуты

— Рамштайн в Германии – 15 минут

— Париж – 17,2 минуты

— Лондон – 17,7 минуты

Еще одна стрелка указывает направление за океан в сторону Соединенных Штатов.

Также на карте территория Украины указана не в официальных международных границах.

Напомним, что 21 ноября Россия применила баллистическую ракету "Орешник" и нанесла удар по Днепру. После этого Путин выступил с заявлением, где указал, что это якобы последовал ответ за использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Также по его словам, радиус действия ракеты "Орешник" составляет до 5 500 км, а скорость около 3 км/сек.

В то же время президент Владимир Зеленский указывает, что именно Россия усиливает уровень эскалации, ведь Украина не впервые наносит удары по территории РФ, кроме того, российский диктатор привлек на войну северокорейских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России угрожают нанести ядерный удар по Аляске.

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