Россияне шокированы решением Путина: это прямой билет в Бахмут

Госдума РФ поддержала внесение изменений в реестр военнообязанных по внедрению электронной системы оповещения. В Кремле утверждают, что власти просто оцифровывают систему, но среди россиян распространился страх. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство AFP.



Мобилизированные россияне. Фото из открытых источников

Новый законопроект быстро, всего через несколько дней, был принят двумя палатами российского парламента. С помощью новшеств РФ создаст систем призыва, который может запретить мужчинам уезжать из страны, а уклонение от армии станет практически невозможным. Ожидается, что Путина также скоро подпишет закон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В Кремле уверяют, что закон не несет ничего удивительного, а власти просто пытаются оцифровать старые документы. Однако россияне боятся, что могут попасть на войну в Украине.

"Если закон принимают буквально за два дня, ничего хорошего не ждите", – сказал 28-летний россиянин.

Гражданин РФ добавляет, что планирует игнорировать уведомления и готов сесть в тюрьму, чтобы не идти на войну.

"Это был бы прямой билет в Бахмут", — говорит россиянин.

Быстрота принятия решения Госдумы насторожила многих жителей России.

"Это не может не пугать и шокировать", — сказал 21-летний житель Сибири и добавляет, что сейчас он озабочен этой ситуацией, которая и все остальные. Парень планирует уклоняться от призыва и пожить немного здесь, немного там.

За новым законодательством укрыться от армии будет почти невозможно. Налоговая, университеты и социальные службы получат право разглашать властям данные потенциальных призывников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал назвал дату, когда ВСУ могут уволить Крым.

Также "Комментарии" писал, что попавшие в сеть секретные файлы показывают цифры потерь российской и украинской армий.