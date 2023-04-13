logo

BTC/USD

30343.40

ETH/USD

2002.21

LTC/USD

94.14

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россияне шокированы решением Путина: это прямой билет в Бахмут
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне шокированы решением Путина: это прямой билет в Бахмут

Российские мужчины озабочены скорым принятием закона об электронных повестках военнообязанных.

сегодня, 17:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Госдума РФ поддержала внесение изменений в реестр военнообязанных по внедрению электронной системы оповещения. В Кремле утверждают, что власти просто оцифровывают систему, но среди россиян распространился страх. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство AFP.

Россияне шокированы решением Путина: это прямой билет в Бахмут

Мобилизированные россияне. Фото из открытых источников

Новый законопроект быстро, всего через несколько дней, был принят двумя палатами российского парламента. С помощью новшеств РФ создаст систем призыва, который может запретить мужчинам уезжать из страны, а уклонение от армии станет практически невозможным. Ожидается, что Путина также скоро подпишет закон.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В Кремле уверяют, что закон не несет ничего удивительного, а власти просто пытаются оцифровать старые документы. Однако россияне боятся, что могут попасть на войну в Украине.

"Если закон принимают буквально за два дня, ничего хорошего не ждите", – сказал 28-летний россиянин.

Гражданин РФ добавляет, что планирует игнорировать уведомления и готов сесть в тюрьму, чтобы не идти на войну.

"Это был бы прямой билет в Бахмут", — говорит россиянин.

Быстрота принятия решения Госдумы насторожила многих жителей России.

"Это не может не пугать и шокировать", — сказал 21-летний житель Сибири и добавляет, что сейчас он озабочен этой ситуацией, которая и все остальные. Парень планирует уклоняться от призыва и пожить немного здесь, немного там.

За новым законодательством укрыться от армии будет почти невозможно. Налоговая, университеты и социальные службы получат право разглашать властям данные потенциальных призывников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал назвал дату, когда ВСУ могут уволить Крым.

Также "Комментарии" писал, что попавшие в сеть секретные файлы показывают цифры потерь российской и украинской армий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20230412-direct-ticket-to-bakhmut-russians-fear-digital-draft
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!