Россияне штурмуют мавзолей Ленина: что произошло (ВИДЕО)

Очереди в мавзолей Ленина в Москве (фото из открытых источников)

В Москве выстроились длиннющие очереди из желающих снова увидеть мертвого Ленина. А все потому, что скоро мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт на реставрацию. Об этом пишут российские пропагандисты.

Планируется, что мавзолей будет на реставрации до июня 2027 года. Чтобы успеть посмотреть на Ленина, москвичи выстроились в большую очередь на Красной площади.

На видео видно, что россияне стоят в длиннющих очередях, но все равно хотят взглянуть на тело вождя перед долгим расставанием.

В Сети даже начали шутить, что так много россиян даже не пришло бы на свержение режима Путина.

"Культ смерти здесь непобедим! Нет, это не очередь для свержения Путина — россияне спешат посмотреть на труп Ленина", — пишут пользователи.

Напомним, что "Комментарий" писали о том, что Путину предлагают вынести Ленина из мавзолея , чтобы создать там безумие. Путину предлагают вынести Ленина из Мавзолея, чтобы "освободить там место для настоящего Императора". С таким предложением к президенту РФ обратился философ Александр Дугин. Об этом пишут российские паблики.

"Я уже писал когда-то, что вера в Путина — это как вера в Императора. Считаю, что нашему Императору не хватает ряда атрибутов, которые окончательно сделают священной его роль в истории России. И будущее место его погребения, место поклонения всем успехам современной Великой России — то, чего сейчас очень не хватает", — сказал он.

Он сообщил, что передал Владимиру Владимировичу предложение: вынести из Мавзолея тело Ленина, "освободить там место для настоящего Императора", немного перестроить это сооружение, украсить его военными трофеями, накопленными за время СВО. И готовить Мавзолей к тому, что там будет похоронен нынешний президент, "надеемся еще нескоро, но обязательно именно там".

