Россияне сказали, испытывают ли влияние «СВО» на свою повседневную жизнь

Большинство россиян заявили, что так называемая "специальная военная операция" лишь незначительно повлияла на их повседневную жизнь. Такие выводы представлены в отчете Института социологии ФНИСЦ РАН "Современные реалии российской повседневности: по материалам социологического мониторинга".

Россияне

В частности, в отчете отмечается, что, несмотря на рост внешнеполитической напряженности и новые внутренние вызовы, россияне продолжают психологически адаптироваться к последствиям "специальной военной операции" в Украине и все большему вовлечению в конфликт стран НАТО.

В исследовании говорится, что уровень тревожности в обществе остается высоким, однако доля тех, кто воспринимает ситуацию как катастрофическую или кризисную, снижается. В то же время растет количество граждан, принимающих текущее положение вещей как "новую норму".

Согласно исследованию, 83% россиян заявили, что "специальная военная операция" либо вовсе не повлияла на их повседневную жизнь, либо же это влияние было минимальным.

Опрос был проведен на репрезентативной выборке по всей России, охватывая 22 региона, 112 населенных пунктов, в том числе два мегаполиса, 19 административных центров, 35 районных центров, 19 поселков городского типа и 37 сел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы или за границу. Эксперты отмечают, что войну на себе ощущает практически каждый украинец, во всех регионах, в том числе в повседневной жизни, когда приходится сидеть без света, потому что россияне бьют по объектам энергетики.

Также "Комментарии" рассказывали , что есть вероятность, что украинские беженцы вернутся в Украину, если в нашей стране станет по-настоящему безопасным и перспективы для нормальной жизни. Иначе люди останутся за границей, возможно, переезжая в другую страну в поисках лучших условий.



