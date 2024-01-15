Россияне скулят из-за уничтоженного самолета А-50

Вечером 14 января российские военкоры начали сообщать о возможном сбитии российских самолетов над Азовским морем. В своих сообщениях россияне говорят о "черном дне" и "трагедии" из-за уничтожения редкого российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и повреждения Ил-22.



Самолет А-50. Фото из открытых источников

Среди россиян начали распространяться слухи, что на сбитом самолете А-50 находился российский пилот, известный в социальных сетях как Fighterbomber. Однако впоследствии Fighterbomber написал сообщения в социальных сетях, где назвал сбивание российского самолета "трагедией" больших масштабов.

"Трагедия – она всегда трагедия. Особенно когда такого масштаба. Кто виноват в гибели пилотов, мы скорее всего не узнаем", — пишет Fighterbomber.

Россиян намекнул на критику российского командования и призвал возвращаться к истокам, чтобы "танкисты командовали танкистами, а летчики — летчиками..."





Другой военкор заявил, что в случае подтверждения информации о сбитии самолетов, это станет "очередным черным днем" для российских систем ПВО и ВКС. Он выделил две причины этого:

1) из-за того, что самолетов А-50 не много, а специалистов, способных их обслуживать в большом дефиците.

2) из-за того, что российские системы не смогли обнаружить, перехвалить и уничтожить оружие, нанесшее удар по российским самолетам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на сбивание российских самолетов А-50 и Ил-22.

Также "Комментарии" писали, что именно будут атаковать украинские пилоты, когда Украина получит западные истребители от международных партнеров.