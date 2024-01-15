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Россияне скулят из-за уничтоженного самолета А-50

Россияне, поддерживающие вторжение РФ в Украину, заявили о "черных днях" из-за удачных действий украинских сил.

сегодня, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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Вечером 14 января российские военкоры начали сообщать о возможном сбитии российских самолетов над Азовским морем. В своих сообщениях россияне говорят о "черном дне" и "трагедии" из-за уничтожения редкого российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и повреждения Ил-22.

Россияне скулят из-за уничтоженного самолета А-50

Самолет А-50. Фото из открытых источников

Среди россиян начали распространяться слухи, что на сбитом самолете А-50 находился российский пилот, известный в социальных сетях как Fighterbomber. Однако впоследствии Fighterbomber написал сообщения в социальных сетях, где назвал сбивание российского самолета "трагедией" больших масштабов.

"Трагедия – она всегда трагедия. Особенно когда такого масштаба. Кто виноват в гибели пилотов, мы скорее всего не узнаем", — пишет Fighterbomber.

Россиян намекнул на критику российского командования и призвал возвращаться к истокам, чтобы "танкисты командовали танкистами, а летчики — летчиками..."

Россияне скулят из-за уничтоженного самолета А-50 - фото 2

Другой военкор заявил, что в случае подтверждения информации о сбитии самолетов, это станет "очередным черным днем" для российских систем ПВО и ВКС. Он выделил две причины этого:

  • 1) из-за того, что самолетов А-50 не много, а специалистов, способных их обслуживать в большом дефиците.
  • 2) из-за того, что российские системы не смогли обнаружить, перехвалить и уничтожить оружие, нанесшее удар по российским самолетам.

Россияне скулят из-за уничтоженного самолета А-50 - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на сбивание российских самолетов А-50 и Ил-22.

Также "Комментарии" писали, что именно будут атаковать украинские пилоты, когда Украина получит западные истребители от международных партнеров.



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