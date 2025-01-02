Россияне стали меньше поддерживать войну против Украины: остановят ли ее

Россия, вероятно, не сможет поддерживать высокоинтенсивную войну на нынешнем уровне ресурсов и поддержки в 2025 году, сообщил в эфире "Эспрессо" доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.

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По его словам, поддержка войны среди россиян делится на формальную и реальную. Формально уровень поддержки остается высоким, но готовность населения активно участвовать в войне и захватывать Украину значительно ниже, отметил эксперт.

Шульга подчеркнул, что реальная поддержка не растет, что подтверждается увеличением единовременных выплат с 200 тысяч до 3 миллионов рублей, привлечением военных из КНДР и замедлением темпов набора новобранцев. Однако расслабляться не стоит: даже при уменьшении ресурсов России, без военной поддержки Украина не окажется в лучшей позиции, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что неравенство ресурсов между Украиной и Россией было очевидно еще до начала полномасштабного вторжения. Решающими являются интенсивность и этапы войны.

"Нынешняя фаза не слишком горяча, но темпы, которые взяла российская армия, очень высоки, что касается применения сил и потерь в человеческих ресурсах и военной техники. Очевидно, что Россия не может одновременно вести интенсивные боевые действия на широком фронте, как на Востоке, Юге, Курщине и Севере Украины. Они сосредоточили свои усилия на Востоке. Поняла, что предлагает Трамп, и можно ли будет что-то продать российскому населению как победу. Наши исследования показывают, что российскому населению можно будет продать многое, даже возвращение к состоянию до 23 февраля 2022 года", — отметил социолог.

Шульга также отметил, что в Кремле считают свою позицию выгодной, однако конкретные предложения Трампа по урегулированию ситуации пока не озвучены. Между тем, Россия продолжает демонстрировать видимость неограниченных ресурсов для длительной войны, хотя это не соответствует реальности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о планах Кремля на ближайшие полгода.



